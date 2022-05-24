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На парижском кладбище Пер-Лашез в Париже появились наклейки в поддержку Зеленского

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пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети | Надгробие рокера Джима Моррисона

Наклейки с украинским флагом появились на надгробиях известных личностей

На кладбище Пер-Лашез в Париже появились наклейки в поддержку украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет "Новое издание".

Наклейки с украинской символикой и призывом поддержать украинского президента оказались на надгробиях известных исторических личностей.

На стикерах написано: "Если бы я был жив – я бы поддержал Зеленского". Надпись сделана на английском, видимо, с расчетом на многочисленных туристов со всего мира, которые посещают самое известное кладбище в Париже.

пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Стикер с надписью "Если бы я был жив – я бы поддержал Зеленского"
Фото: Соцсети

Кто расклеил стикеры – неизвестно. Но они появились на надгробиях местных знаменитостей: Оскара Уайльда, Эдит Пиаф, Джима Моррисона, Фредерика Шопена, Оноре де Бальзака, Мольера, Марселя Пруста, Айседоры Дункан, Делакруа и других.

А также на надгробиях, которые стали местными достопримечательностями и являются обязательными для посещения.

пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
Фото: Соцсети
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского
пер лашез, парижское кладбище, кладбище, поддержка зеленского

В РФ эту акцию уже назвали "осквернением могил" и призвали парижские власти вмешаться. Парижские власти, в свою очередь, ситуацию не комментируют.

Напомним, пока в РФ беспокоятся о том, что происходит в Париже, стоимость похорон в России существенно выросла с февраля, когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины. До вторжения похороны в РФ стоили 60 тыс. руб., сегодня они выросли в цене до 75 тыс. руб. Рост цен представители ритуальной отрасли объясняют подорожанием дерева для гробов, гранита для надгробий и логистики в целом.

Но также там появился сервис, который производит дизайнерские гробы для шикарных похорон. Стоимость гроба с росписью — 190 тысяч рублей (более 80 тысяч гривен).