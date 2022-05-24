На парижском кладбище Пер-Лашез в Париже появились наклейки в поддержку Зеленского

Наклейки с украинским флагом появились на надгробиях известных личностей

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На кладбище Пер-Лашез в Париже появились наклейки в поддержку украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет "Новое издание".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Наклейки с украинской символикой и призывом поддержать украинского президента оказались на надгробиях известных исторических личностей.

На стикерах написано: "Если бы я был жив – я бы поддержал Зеленского". Надпись сделана на английском, видимо, с расчетом на многочисленных туристов со всего мира, которые посещают самое известное кладбище в Париже.

[ + – ] Стикер с надписью "Если бы я был жив – я бы поддержал Зеленского" Фото: Соцсети

Кто расклеил стикеры – неизвестно. Но они появились на надгробиях местных знаменитостей: Оскара Уайльда, Эдит Пиаф, Джима Моррисона, Фредерика Шопена, Оноре де Бальзака, Мольера, Марселя Пруста, Айседоры Дункан, Делакруа и других.

А также на надгробиях, которые стали местными достопримечательностями и являются обязательными для посещения.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

В РФ эту акцию уже назвали "осквернением могил" и призвали парижские власти вмешаться. Парижские власти, в свою очередь, ситуацию не комментируют.

Напомним, пока в РФ беспокоятся о том, что происходит в Париже, стоимость похорон в России существенно выросла с февраля, когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины. До вторжения похороны в РФ стоили 60 тыс. руб., сегодня они выросли в цене до 75 тыс. руб. Рост цен представители ритуальной отрасли объясняют подорожанием дерева для гробов, гранита для надгробий и логистики в целом.

Но также там появился сервис, который производит дизайнерские гробы для шикарных похорон. Стоимость гроба с росписью — 190 тысяч рублей (более 80 тысяч гривен).