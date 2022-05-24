На паризькому цвинтарі Пер-Лашез у Парижі з'явилися наклейки на підтримку Зеленського

Наклейки з українським прапором з'явилися на надгробках відомих особистостей

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На цвинтарі Пер-Лашез у Парижі з'явилися наклейки на підтримку українського президента Володимира Зеленського. Про це пише "Нове видання".

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Наклейки з українською символікою та закликом підтримати українського президента опинилися на надгробках відомих історичних особистостей.

На стікерах написано: "Якби я був живий — я б підтримав Зеленського". Напис зроблений англійською, мабуть, з розрахунком на численних туристів з усього світу, які відвідують найвідоміший цвинтар у Парижі.

[ + – ] Стикер з написом "Якби я був живий — я б підтримав Зеленського" Фото: Соцсети

Хто розклеїв стікери — невідомо. Але вони з'явилися на надгробках місцевих знаменитостей: Оскара Вайльда, Едіт Піаф, Джима Моррісона, Фредеріка Шопена, Оноре де Бальзака, Мольєра, Марселя Пруста, Айседори Дункан, Делакруа та інших.

А також на надгробках, які стали місцевими пам'ятками та є обов'язковими для відвідування.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

У РФ цю акцію вже назвали "оскверненням могил" і закликали паризьку владу втрутитися. Паризька влада, зі свого боку, ситуацію не коментує.

Нагадаємо, поки в РФ переймаються тим, що відбувається в Парижі, вартість похорону в Росії істотно зросла з лютого, коли російські окупанти вторглися на територію України. До вторгнення похорон в РФ коштували 60 тис. руб., Сьогодні вони зросли в ціні до 75 тис. руб. Зростання цін представники ритуальної галузі пояснюють подорожчанням дерева для трун, граніту для надгробків та логістики загалом.

Але також там з'явився сервіс, який виробляє дизайнерські труни для розкішного похорону. Вартість труни з розписом — 190 тисяч рублів (понад 80 тисяч гривень).