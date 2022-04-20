У Росії дорожчають труни та надгробки

Зростання цін на похоронні та меморіальні послуги пояснюють подорожчанням трун, граніту та логістики.

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У Росії різко підвищилася вартість похорону, повідомляє "Комерсант". Представник ПО "Фаворит" розповів виданню, що з кінця лютого похорон подорожчав на 30%. Ще в лютому похорон коштував 60 тис. руб., Сьогодні вони виросли в ціні до 75 тис. руб.

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Зростання цін представники ритуальної галузі пояснюють подорожчанням складових: у ПО "Фаворит" підняли ціни на труни на 15% через подорожчання деревини та логістики.

Подорожчали й меморіальні послуги. Зазвичай перед Великоднем росіяни традиційно упорядковують могили рідних. Проте цього року попит на меморіальні послуги скоротився на 80% через дворазове зростання цін на такі роботи. Ціни також ростуть через подорожчання матеріалів, особливо граніту. Представники похоронних будинків "Журавлі" кажуть, що граніт, з якого виготовляють надгробки, подорожчав у кілька разів, а послуги мулярів — на 30%.

У Союзі похоронних організацій та крематоріїв зазначають, що похоронні компанії домовляються з виробником граніту про ціну та, виходячи з неї, визначають вартість кінцевого споживача. Однак у момент викупу у постачальника ціна вже зростає, і це призводить до збитків.

Директор Інституту дослідження проблем сучасної політики Антон Орлов прогнозує, що реальна вартість похоронних послуг продовжуватиме зростати через інфляцію.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії зафіксовано зростання цін на ліки, продукти, автомобілі, побутову техніку та нерухомість. Причиною стали санкції, введені у відповідь на повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.

У березні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Захід розпочав економічну війну проти Росії. Він не зміг дати будь-які прогнози через рекордну інфляцію рубля до іноземних валют.

"Зараз щось прогнозувати — справа абсолютно невдячна, що називається ворожити на кавовій гущі. Ситуація абсолютно безпрецедентна. Такої економічної війни, яка почалася проти нашої країни, не було", — заявив прессекретар.

Як писав Фокус, спалюючи доступні залишки незаморожених санкцій золотовалютних резервів центробанку, Росія намагається утримувати рубль від девальвації. Проте агресора можуть очікувати нові курсові потрясіння.

У лютому 2022 року напередодні російського вторгнення в Україну курс рубля становив близько 75 RUB/USD. Після нападу на Україну валютний ринок у РФ почало лихоманити. У розпал воєнного шоку біржовий курс рубля відлетів до позначки 130 RUB/USD, російський банк "Відкриття" довго утримував курс безготівкових операцій у 220 RUB/USD, а готівковий долар на чорному ринку крутився в діапазоні 150-250 RUB/USD.