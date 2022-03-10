"Такого ще не було": в Кремлі не змогли зробити прогнозів щодо економіки країни через санкції

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав ситуацію безпрецедентною та економічною війною проти Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що західні санкції, введені проти країни, "абсолютно безпрецедентні". Про це він заявив 10 березня під час брифінгу, повідомляє РБК.

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Пєсков не зміг нічого спрогнозувати через рекордну інфляцію рубля проти іноземних валют. Він заявив, що Захід розпочав економічну війну.

"Зараз щось прогнозувати — справа абсолютно невдячна, що називається ворожити на кавовій гущі. Ситуація абсолютно безпрецедентна. Такої економічної війни, яка почалася проти нашої країни, не було", — заявив прессекретар.

Як уже повідомляв Фокус, за даними російського Росстату, показник тижневої інфляції досяг позначки 2,22%. Це вперше із 1998 року. У РФ спостерігають зростання цін на всі продукти: медикаменти, нерухомість, продукти, автомобілі та побутову техніку з одягом.

Нагадаємо, через санкції свій бізнес у РФ призупинили цілу низку світових брендів: Adidas, Apple, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks та багато інших. Через догляд McDonald`s росіяни почали торгувати бургерами на онлайн-майданчиках.