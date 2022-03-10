"Такого еще не было": в Кремле не смогли сделать прогнозов по экономике страны из-за санкций

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и экономической войной против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные санкции, введенные против страны "абсолютно беспрецедентны". Об этом он заявил 10 марта во время брифинга, передает РБК.

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Песков не смог дать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля по отношению к иностранным валютам. Он заявил, что Запад начал экономическую войну.

"Сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны — не было", — заявил пресс-секретарь.

Как уже сообщал Фокус, по данным российского Росстата показатель недельной инфляции достиг отметки 2,22%. Это впервые с 1998 года. В РФ наблюдается рост на все продукты: медикаменты, недвижимость, продукты, автомобили и бытовую технику с одеждой.

Напомним, из-за санкций свой бизнес в РФ приостановили целый ряд мировых брендов: Adidas, Apple, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks и много других. Из-за ухода McDonald`s россияне начали торговать бургерами на онлайн-площадках.