В России дорожают гробы и надгробия

Рост цен на погребальные и мемориальные услуги объясняют подорожанием гробов, гранита и логистики.

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В России резко повысилась стоимость похорон, сообщает "Коммерсантъ". Представитель ПО "Фаворит" рассказал изданию, что с конца февраля похороны подорожали на 30%. Еще в феврале похороны стоили 60 тыс. руб., сегодня они выросли в цене до 75 тыс. руб.

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Рост цен представители ритуальной отрасли объясняют подорожанием составляющих: в ПО "Фаворит" подняли цены на гробы на 15% из-за подорожания древесины и логистики.

Подорожали и мемориальные услуги. Обычно перед Пасхой россияне традиционно приводят в порядок могилы родных. Однако в этом году спрос на мемориальные услуги сократился на 80% из-за двукратного роста цен на такие работы. Цены так же растут из-за подорожания материалов, особенно гранита. Представители похоронных домов "Журавли" говорят, что гранит, из которого изготавливают надгробия, подорожал в несколько раз, а услуги каменщиков — на 30%,

В Союзе похоронных организаций и крематориев отмечают, что похоронные компании договариваются с производителем гранита о цене и, исходя из нее, определяют стоимость для конечного потребителя. Однако в момент выкупа у поставщика цена уже вырастает и это приводит к убыткам.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прогнозирует, что реальная стоимость похоронных услуг продолжит расти из-за инфляции.

Ранее Фокус сообщал, что в России зафиксирован рост цен на лекарства, продукты, автомобили, бытовую технику и недвижимость. Причиной стали санкции, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад начал экономическую войну против России. Он не смог дать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля по отношению к иностранным валютам.

"Сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны — не было", — заявил пресс-секретарь.

Как писал Фокус, сжигая доступные остатки незамороженных санкциями золотовалютных резервов центробанка, Россия пытается удерживать рубль от девальвации. Однако агрессора могут ожидать новые курсовые потрясения.

В феврале 2022 года накануне российского вторжения в Украину курс рубля составлял около 75 RUB/USD. После нападения на Украину валютный рынок в РФ начало лихорадить. В разгар военного шока биржевой курс рубля улетел к отметке 130 RUB/USD, российский банк "Открытие" долго удерживал курс по безналичным операциям в 220 RUB/USD, а наличный доллар на черном рынке крутился в диапазоне 150-250 RUB/USD.