Княгиня Шарлен показала трогательное фото со своей дочерью

Семилетняя принцесса вместе с матерью впервые посетила Неделю моды.

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44-летняя княгиня Монако Шарлен вместе с семилетней дочерью Габриэллой стали гостями Недели моды в Монте-Карло, и по этому поводу княгиня поделилась милым снимком с принцессой на своей странице в Instagram.

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На снимке мать и дочь позируют в элегантных нарядах. Шарлен была одета в великолепный белый костюм с прозрачными рукавами. Образ она дополнила крупными серьгами. Девочка же выглядела очень нарядно в эффектном платье с цветочным принтом.

"Мне нравился каждый момент подготовки моей принцессы к ее первому официальному мероприятию. Мы с нетерпением ждем отличного вечера на церемонии вручения наград моды", – подписала снимок княгиня.

Подписчики не пожалели комплиментов для королевских особ.

"Вы обе великолепно выглядите! Хорошего вечера вам двоим!", "О, как ты, должно быть, гордишься!! И могу я сказать, люблю, люблю, люблю твою прическу тоже!!! Большая любовь из маленькой части Великобритании", "Вы и ваша дочь великолепно выглядите", "Принцесса сердца", – писали они в комментариях.

Ранее Шарлен вместе с детьми и супругом присутствовала на турнире по регби Sainte Devote, где соревновались спортсмены до 12 лет из 14 стран. Она также встретилась с некоторыми из конкурирующих команд, в том числе с одной из Барселоны и одной из Андорры.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что княгиня Шарлен и князь Альбер II заключили соглашение, согласно которому бывшая спортсменка, а ныне мать наследных принца и принцессы Монако, будет получать от мужа ежегодно деньги за то, что появляется с ним на публичных мероприятиях. Что касается суммы, то, предположительно, это 12 млн евро.

Ранее бывшая любовница князя Николь Косте, которая является матерью его внебрачного сына Александра, заявляла, что в Монако ее любят больше, чем княгиню Шарлен.