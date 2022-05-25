Княгиня Шарлін показала зворушливе фото зі своєю дочкою

Семирічна принцеса разом із матір'ю вперше відвідала Тиждень моди.

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44-річна княгиня Монако Шарлін разом із семирічною донькою Габріелою стали гостями Тижня моди в Монте-Карло, і з цього приводу княгиня поділилася милим знімком із принцесою на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку мати й дочка позують в елегантному вбранні. Шарлін одягнена в чудовий білий костюм із прозорими рукавами. Образ вона доповнила великими сережками. Дівчинка ж мала дуже ошатний вигляд в ефектній сукні з квітковим принтом.

"Мені подобався кожен момент підготовки моєї принцеси до її першого офіційного заходу. Ми з нетерпінням чекаємо на чудовий вечір на церемонії вручення нагород моди", — підписала знімок княгиня.

Підписники не пошкодували компліментів для королівських осіб.

"Ви обидві маєте чудовий вигляд! Гарного вечора вам двом!", "О, як ти, мабуть, пишаєшся!! І можу я сказати, люблю, люблю, люблю твою зачіску теж!!! Велика любов із маленької частини Великобританії", "Ви й ваша дочка маєте чудовий вигляд", "Принцеса серця", — писали вони в коментарях.

Раніше Шарлін разом з дітьми та чоловіком була присутня на турнірі з регбі Sainte Devote, де змагалися спортсмени до 12 років із 14 країн. Вона також зустрілася з деякими з конкурентних команд, зокрема з однією з Барселони та однією з Андорри.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що княгиня Шарлін та князь Альбер II уклали угоду, згідно з якою колишня спортсменка, а нині мати наслідних принца та принцеси Монако, отримуватиме від чоловіка щороку гроші за те, що з'являється з ним на публічних заходах. Щодо суми, то, ймовірно, це 12 млн євро.

Раніше колишня коханка князя Ніколь Косте, яка є матір'ю його позашлюбного сина Олександра, заявляла, що в Монако її люблять більше, ніж княгиню Шарлін.