Регина Тодоренко покинула Россию без мужа

Одесситка продолжает умалчивать войну в Украине.

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Украинская телеведущая Регина Тодоренко, значительное время живущая и работающая в России, выехала за пределы страны без мужа и сына. Снимками из своего путешествия блогер делится в Instagram.

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Как известно со сторис знаменитости, она отправилась на остров Бали, где, скорее всего, и родит своего второго ребенка. Поскольку телеведущая находится на последних месяцах беременности и провела опрос среди своих подписчиков по поводу целесообразности острова для рождения малыша.

Тодоренко призналась, что на курорте она находит время, чтобы разобраться со своими мыслями в голове.

[ + – ] Регина Тодоренко находится на Бали

"За время путешествия понимаешь, что съемки за границей – не только работа, но и возможность убежать, уединиться, изменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли", – отметила уроженка Одессы.

На фото, которыми Регина делится в соцсетях, она не показывает мужа или сына Михаила. Так что, скорее всего, она решила уединиться на живописном острове в Индийском океане.

[ + – ] Регина Тодоренко на Бали

Регина Тодоренко, чьи родители проживают в Одессе, умалчивает войну в Украине, несмотря на то, что имеет аудиторию в соцсетях около 10 млн человек.

31-летняя телеведущая замужем за российским музыкантом Владом Топаловым. Они воспитывают сына Михаила, и сейчас Регина беременна вторым ребенком.

Напомним, после смерти своего бывшего парня в Киевской области Регина Тодоренко все же нарушила молчание по поводу войны в Украине и процитировала российскую писательницу в своих соцсетях.

Также Фокус писал о проблемах в семье Регины Тодоренко, возникших на фоне войны в Украине.