Регіна Тодоренко покинула Росію без чоловіка

Одеситка продовжує замовчувати війну в Україні.

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Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка значний час живе та працює в Росії, виїхала за межі країни без чоловіка та сина. Знімками зі своєї подорожі блогерка ділиться в Instagram.

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Як відомо зі сторіс знаменитості, вона відправилася на острів Балі, де, швидше за все, і народить свою другу дитину. Оскільки телеведуча перебуває на останніх місяцях вагітності та провела опитування серед своїх підписників щодо доцільності острова для народження малюка.

Тодоренко зізналась, що на курорті вона знаходить час, аби розібратися зі своїми думками в голові.

[ + – ] Регіна Тодоренко перебуває на Балі

"За час подорожі розумієш, що зйомки за кордоном – не тільки робота, а й можливість втекти, усамітнитися, змінити обстановку, поставити на паузу все, що лякає. Дати собі час і слухати свої думки", – зазначила уродженка Одеси.

На фото Регіни, якими вона ділиться у соцмережах, знаменитість не показує чоловіка чи сина Михайла. То ж, швидше за все, вона вирішила усамітнитися на мальовничому острові в Індійському океані.

[ + – ] Регіна Тодоренко на Балі

Регіна Тодоренко, чиї батьки мешкають в Одесі, замовчує війну в Україні, попри те, що має аудиторію в соцмережах близько 10 млн осіб.

31-річна телеведуча одружена з російським музикантом Владом Топаловим. Вони виховують сина Михайла, і наразі Регіна вагітна другою дитиною.

Нагадаємо, після смерті свого колишнього хлопця на Київщині Регіна Тодоренко все ж порушила мовчання щодо війни в Україні та процитувала російську письменницю у своїх соцмережах.

Також Фокус писав про проблеми в родині Регіни Тодоренко, які виникли на фоні війни в Україні.