Мистер и миссис Баркер. Кортни Кардашьян с мужем в парных образах

Влюбленные поженились всего несколько дней назад.

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Новоиспеченные молодожены Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер вышли на романтическую прогулку по побережью в парных образах. Об этом пишет Page Six.

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Влюбленные примерили белые кожаные куртки, на которых было написано "Мистер Баркер" и "Миссис Баркер", ведь Кортни и Трэвис несколько дней назад узаконили свои отношения и заключили брак. Одна из сестер Кардашьян уже добавила к описанию своего профиля в Instagram частицу фамилии мужа.

[ + – ] Кортни и Трэвис на романтической прогулке в Италии

43-летняя Кортни Кардашьян и 46-летний Трэвис Баркер уже провели несколько церемоний бракосочетания — они сыграли пробную свадьбу после церемонии награждения "Грэмми-2022", расписались в Санта-Барбаре и приехали в Италию со всем семейством из США для роскошной церемонии. Именно в Портофино состоялось громкое празднование свадьбы Трэвиса Баркера и Кортни Кардашьян.

Музыкант сделал предложение своей возлюбленной осенью 2021 и подарил ей обручальное кольцо за миллион долларов. Однако Кортни случайно его сломала. Впоследствии ювелирное изделие все же удалось починить.

[ + – ] Свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера в Санта-Барбаре

Спонсором торжества выступил модный дом Dolce & Gabbana, который не только предоставил свадебное платье невесте, но и катера Riva, на которых гости прибывали в Портофино, где проходила церемония.

[ + – ] Свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера

Напомним, как выглядела роскошная итальянская церемонии женитьбы Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера в Портофино.

Также Фокус писал о том, что Трэвис Баркер просил благословения на брак у покойного отца своей невесты.