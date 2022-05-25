Містер та місіс Баркер. Кортні Кардаш'ян з чоловіком у парних образах

Закохані одружилися лише кілька днів тому.

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Новоспечені молодята Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер вийшли на романтичну прогулянку узбережжям у парних образах. Про це пише Page Six.

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Закохані приміряли білі шкіряні куртки, на яких було написало "Містер Баркер" та "Місіс Баркер", адже Кортні та Тревіс кілька днів тому узаконили свої стосунки та уклали шлюб. Одна із сестер Кардаш'ян уже додала до опису свого профілю в Instagram частинку прізвища чоловіка.

[ + – ] Кортні та Тревіс на романтичній прогулянці в Італії

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер уже провели кілька церемоній одруження — вони зіграли пробне весілля після церемонії нагородження "Греммі-2022", розписалися у Санта-Барбарі та приїхали до Італії зі всім сімейством із США для розкішної церемонії. Саме в Портофіно відбулося гучне святкування весілля Тревіса Баркера та Кортні Кардаш'ян.

Музикант зробив пропозицію своїй коханій восени 2021 та подарував їй заручальну каблучку за мільйон доларів. Проте Кортні випадково її зламала. Згодом ювелірний виріб усе ж вдалося полагодити.

[ + – ] Весілля Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера в Санта-Барбарі

Спонсором торжества виступив модний будинок Dolce & Gabbana, який не лише надав весільне вбрання, а й катери Riva, на яких гості прибували на Портофіно, де проходила церемонія.

[ + – ] Весілля Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера

Нагадаємо, як виглядала розкішна італійська церемонії одруження Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера у Портофіно.

Також Фокус писав про те, що Тревіс Баркер просив благословення на шлюб у покійного батька своєї нареченої.