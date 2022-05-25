Кольцо с секретом. Никола Пельтц сделала необычный свадебный подарок супругу

На золотом кольце с бриллиантом Никола оставила трогательное послание.

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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин, недавно женился на дочери миллиардера Нельсона Пельтца, Николе Пельтц. У пары была роскошная свадьба со множеством знаменитых гостей, а также дизайнерские наряды — у невесты платье от Valentino, у жениха — смокинг от Dior, и стильные дорогие украшения, одно из которых имеет особое значение.

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Как пишет Нellomagazine, Никола Пельтц сделала своему супругу трогательный свадебный подарок — золотое кольцо с бриллиантом, на котором выгравировано: "Вся моя любовь, вся моя жизнь". Точно такие же слова Нельсон Пельтц написал на кольце матери Николы Клаудии Пельтц, когда они поженились, поэтому у секретного послания особый смысл.

Возможно, этот жест стал началом семейной традиции, ведь, как известно, в семье Пельтц любят оставлять друг другу трогательные послания. Известно, что накануне торжественной церемонии Клаудия Пельтц попросила швею незаметно вышить голубыми нитками на свадебном платье Николы несколько очень личных и важных фраз: "Никола, мое сердце. Ты — это я. Я — это ты. Всю мою любовь, всю мою жизнь, моя красивая девочка, внутри и снаружи. Люблю, мама". Позже жена Бруклина Бекхэма призналась, что этот жест растрогал ее до слез.

Фокус ранее рассказывал подробности свадебной церемонии 23-летнего Бруклина Бекхэма и его 27-летний супруги, актрисы и начинающей модели Николы Пельтц. Как оказалось, молодожены подписали брачный договор. А чтобы платье невесты от Valentino и вуаль с кружевом выглядели безупречно, Николе пришлось дважды летала в Рим для встречи с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли.

Кроме того, дочь американского промышленника Никола Пельтц не стала брать фамилию супруга. Новобрачные просто добавили частицы фамилий друг друга к своим знаменитым фамилиям. Это послужило причиной слухов о том, что мать Бруклина — Виктория Бекхэм якобы была против его свадьбы с Николой.

Также Фокус рассказывал, что обручальное кольцо Николы Пельтц стоит два миллиона долларов.