Каблучка із секретом. Нікола Пельтц зробила незвичайний весільний подарунок чоловікові

На золотій каблучці з діамантом Нікола залишила зворушливе послання.

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Син Девіда та Вікторії Бекхем, 23-річний Бруклін, нещодавно одружився з донькою мільярдера Нельсона Пельтца, Ніколою Пельтц. У пари було розкішне весілля з безліччю знаменитих гостей, а також дизайнерське вбрання — в нареченої сукня від Valentino, у нареченого — смокінг від Dior, і стильні дорогі прикраси, одна з яких має особливе значення.

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Як пише Нellomagazine, Нікола Пельтц зробила своєму чоловікові зворушливий весільний подарунок — золоту обручку з діамантом, на якій вигравіювано: "Все моє кохання, все моє життя". Точно такі ж слова Нельсон Пельтц написав на обручці матері Ніколи Клаудії Пельтц, коли вони одружилися, тому секретне послання має особливий сенс.

Можливо, цей жест став початком сімейної традиції, адже, як відомо, у сім'ї Пельтц люблять залишати одне одному зворушливі послання. Відомо, що напередодні урочистої церемонії Клаудія Пельтц попросила швачку непомітно вишити блакитними нитками на весільній сукні Ніколи кілька дуже особистих та важливих фраз:" Нікола, моє серце. Ти — це я. Я — це ти. Всю мою любов, все моє життя, моя красива дівчинко, всередині й зовні. Люблю, мама. Пізніше дружина Брукліна Бекхема зізналася, що цей жест зворушив її до сліз.

Фокус раніше розповідав подробиці весільної церемонії 23-річного Брукліна Бекхема та його 27-річного подружжя, акторки та моделі-початківці Ніколи Пельтц. Як виявилося, молодята підписали шлюбний договір. А щоб плаття нареченої від Valentino і вуаль із мереживом мали бездоганний вигляд, Ніколі довелося двічі літала до Риму для зустрічі з дизайнером П'єрпаоло Піччолі.

Крім того, дочка американського промисловця Нікола Пельтц не стала брати прізвище чоловіка. Наречені просто додали частки прізвищ один одного до своїх знаменитих прізвищ. Це спричинило чутки про те, що мати Брукліна — Вікторія Бекхем нібито була проти його весілля з Ніколою.

Також Фокус розповідав, що обручка Ніколи Пельтц коштує два мільйони доларів.