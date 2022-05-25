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Тарелки, чай и косынка с корги. Семь сувениров к Платиновому юбилею Елизаветы II

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Королева Елизавета II, сувениры
Фото: Getty Images | К юбилею правления Елизаветы II магазины подготовили памятные сувениры.

Английские магазины основательно подготовились к чествованию королевы.

В этом году Елизавета II празднует 70 лет своего правления — она стала первым монархом в истории страны, которая дожила до своего Платинового юбилея, а в июне по такому случаю планируются грандиозные торжества. В честь королевы в английских магазинах уже появились сувениры, которые ассоциируются с Ее Величеством. Среди трогательных памятных вещей есть косынка с изображением корги — любимых собак Елизаветы II, юбилейный чай с фото королевы, тапочки с инициалами монарха и много других милых безделушек.

Юбилейная сумка

Вместительную сумку с изображением Букингемского дворца можно приобрести за 289 фунтов стерлингов.

Radley London
Radley London

Уютные тапочки

Темно-синие тапочки Queen's Cypher Slipper с инициалами королевы можно купить в интернет-магазине за 259 фунтов стерлингов.

Рenelope Сhilvers
Рenelope Сhilvers

Королевская тарелка

На Amazon можно приобрести юбилейная тарелку с изображением королевы Елизаветы за 10,99 фунтов стерлингов.

Amazon
Amazon

Юбилейная коробка

Юбилейный чай с песочным печеньем в памятной жестяной коробке с изображением королевы можно купить 13 фунтов стерлингов.

Selfridges.com
Selfridges.com

Хрустальный графин с ручной гравировкой.

На сувенирном изделии изображены пяти британских пород лошадей, принадлежавших королеве. В комплекте к графину идут два стакана в платиновой оправе. Продавец предлагает "поднять бокал за любовь королевы к лошадям" за 20 тысяч долларов.

Аsprey.com/us/
Аsprey.com/us/

Шелковая косынка

Что может быть лучше, чем отдать дань уважения королеве, объединив ее любовь к корге и косынкам в одном изделии. Продавец предлагает приобрести такой сувенир за 150 долларов.

Интернет-магазин Вroraonline
Интернет-магазин Вroraonline

Косметичка с помадами королевы

Официальный партнер юбилейного торжества королевы Шарлотта Тилбери запустила специальную коллекцию в честь грядущего торжества, которая включает роскошную косметичку от бренда Magic Cream и три королевские помады.

Шарлотта Тилбери
Шарлотта Тилбери

Как писал ранее Фокус, на днях королева Великобритании впервые воспользовалась багги, чтобы попасть на Цветочное шоу в Челси. Четырехместных транспорт, созданный специально для Елизаветы II, понадобился ей из-за проблем со здоровьем — королеве в последнее время трудно самостоятельно передвигаться.