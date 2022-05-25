Тарілки, чай і косинка з коргі. Сім сувенірів до Платинового ювілею Єлизавети II

Англійські магазини ґрунтовно підготувалися до вшанування королеви.

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Цього року Єлизавета ІІ святкує 70 років свого правління — вона стала першим монархом в історії країни, яка дожила до свого Платинового ювілею, а в червні з цієї нагоди плануються грандіозні урочистості. На честь королеви в англійських магазинах уже з'явилися сувеніри, які асоціюються з її величністю. Серед зворушливих пам'ятних речей є косинка із зображенням коргі — улюблених собак Єлизавети II, ювілейний чай із фото королеви, капці з ініціалами монарха та багато інших милих дрібничок.

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Ювілейна сумка

Містку сумку із зображенням Букінгемського палацу можна придбати за 289 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Radley London

Затишні капці

Темно-сині капці Queen's Cypher Slipper із ініціалами королеви можна купити в інтернет-магазині за 259 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Рenelope Сhilvers

Королівська тарілка

На Amazon можна придбати ювілейну тарілку із зображенням королеви Єлизавети за 10,99 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Amazon

Ювілейна коробка

Ювілейний чай із пісочним печивом у пам'ятній коробці із зображенням королеви можна купити 13 фунтів стерлінгів.

Кришталевий графин із ручним гравіюванням

На сувенірному виробі зображено п'ять британських порід коней, що належали королеві. У комплекті до графина йдуть дві склянки в платиновій оправі. Продавець пропонує "підняти келих за любов королеви до коней" за 20 тисяч доларів.

Шовкова косинка

Що може бути краще, ніж віддати шану королеві, поєднавши її любов до коргі та косинок в одному виробі. Продавець пропонує придбати такий сувенір за 150 доларів.

[ + – ] Інтернет-магазин Вroraonline

Косметичка з помадами королеви

Офіційна партнерка ювілейної урочистості королеви Шарлотта Тілбері запустила спеціальну колекцію на честь майбутнього свята, яка включає розкішну косметичку від бренду Magic Cream і три королівські помади.

[ + – ] Шарлотта Тілбері

Як писав раніше Фокус, днями королева Великобританії вперше скористалася баггі, щоб потрапити на Квіткове шоу в Челсі. Чотиримісний транспорт, створений спеціально для Єлизавети II, знадобився їй через проблеми зі здоров'ям — королеві останнім часом важко самостійно пересуватися.