Єлизавета ІІ через проблеми зі здоров'ям пересувається на незвичайному транспорті

Королева Великобританії вперше скористалася баггі, щоб потрапити на Квіткове шоу у Челсі.

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Єлизавета II зазнає труднощів із мобільністю, тому минулого місяця у Палаці придбали для Її Величності баггі — невелику чотиримісну легкову машину вартістю 62 тисячі фунтів стерлінгів, яка отримала назву "Queen Mobile".

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Як пише Hellomagazine, днями 96-річна королева Великобританії особисто випробувала новий транспорт, приїхавши на ньому на Квіткове шоу в Челсі.

Єлизавета II з'явилася на виставці у білій сукні з квітковим принтом та рожевим пальтом. На руках її Величності були рукавички. Образ завершували перлинні нитки на шиї та рожева помада.

Королева проїхалася на баггі величезною територією виставки і залишилася цілком задоволена побаченим. Серед експонатів був ювілейний сад Єлизавети II з квітковими силуетами королеви, які представляють її правління. Монарх багато років виступає покровителькою Королівського садівничого товариства, а за 70 років правління побувала на садових виставках понад 50 разів.

[ + – ] Королева Великобританії приїхала на баггі на квіткову виставку до Челсі Фото: Getty Images

Нагадаємо, баггі для королеви зробила компанія Garia у співпраці з Mercedes-Benz. Максимальна швидкість автомобіля становить 43 милі на годину, а запас ходу — 50 миль. У королівському транспорті є динаміки Bluetooth, обігрів лобового скла, 14-дюймові легкосплавні диски, холодильник і розважальним екраном. У ЗМІ писали, що королева категорично відмовляється пересуватися на кріслі, призначеному для людей із проблемами з мобільністю, тому баггі — чудове рішення, яке спростить пересування монарху на заходах, запланованих на свіжому повітрі.

Фокус раніше писав про те, що королева несподівано відвідала Лондон, приїхавши з офіційним візитом на відкриття лінії метро на свою честь. Під час візиту до столиці Великої Британії монарх була у гарному настрої та широко посміхалася.

Також Фокус розповідав про те, що принц Ендрю щодня відвідує королеву, намагаючись загладити свою провину після секс-скандалу, в якому він опинився через цивільний позов Вірджинії Джуффре. Герцог Йоркський сподівається повернути прихильність Палацу та відновити свою репутацію.