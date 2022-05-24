Елизавета II из-за проблем со здоровьем передвигается на необычном транспорте

Королева Великобритании впервые воспользовалась багги, чтобы попасть на Цветочное шоу в Челси.

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Елизавета II испытывает трудности с мобильностью, поэтому в прошлом месяце во Дворце приобрели для Ее Величества багги — небольшую четырехместную легковую машину стоимостью 62 тысячи фунтов стерлингов, получившую название "Queen Mobile".

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Как пишет Hellomagazine, на днях 96-летняя королева Великобритании лично опробовала новый транспорт, приехав на нем на Цветочное шоу в Челси.

Елизавета II появилась на выставке в белом платье с цветочным принтом и розовом пальто. На руках у Ее Величества были перчатки. Образ завершали жемчужные нити на шее и розовая помада.

Королева проехалась на багги по огромной территории выставки и осталась вполне довольна увиденным. Среди экспонатов был юбилейный сад Елизаветы II с цветочными силуэтами королевы, представляющими каждый год ее правления. Монарх много лет выступает покровительницей Королевского садоводческого общества, а за 70 лет правления побывала на садовых выставках более 50 раз.

[ + – ] Королева Великобритании приехала на багги на цветочную выставку в Челси Фото: Getty Images

Напомним, багги для королевы сделала компания Garia в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Максимальная скорость автомобиля составляет 43 мили в час, а запас хода — 50 миль. В королевском транспорте есть динамики Bluetooth, обогрев лобового стекла, 14-дюймовые легкосплавные диски, а также холодильник и развлекательным экраном. В СМИ писали, что королева категорически отказывается передвигаться на кресле, предназначенном для людей с проблемами с мобильностью, поэтому багги — отличное решение, которое упростит передвижение монарху на мероприятиях, запланированных на свежем воздухе.

Фокус ранее писал о том, что королева неожиданно посетила Лондон, приехав с официальным визитом на открытие линии метро в свою честь. Во время визита в столицу Великобритании монарх была в хорошем настроении и широко улыбалась.

Также Фокус рассказывал о том, что принц Эндрю каждый день посещает королеву, стараясь загладить свою вину после секс-скандала, в котором он оказался из-за гражданского иска Вирджинии Джуффре. Герцог Йоркский надеется вернуть расположение Дворца и восстановить свою репутацию.