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Рецепт домашнего томатного соуса для пиццы и пасты

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томатный соус, рецепт
Фото: Getty Images | Приготовить вкусный домашний томатный соус - проще простого.

Готовим альтернативу покупному кетчупу.

Томатный соус используют для приготовления множества блюд. Он подходит к мясу, пицце, пасте, рыбе, супам. Однако в магазинном варианте много лишних добавок — усилителей вкуса, сахара и других консервантов. Лучшая альтернатива — приготовить соус дома по рекомендации украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского. У себя в Instagram он поделился рецептом популярного итальянского томатного соуса Неаполитано, который отлично подойдет для всех видов пасты, ризотто с морепродуктами, рыбных и мясных блюд, а также пиццы.

Ингредиенты:

  • Томаты в собственном соке — 1 кг
  • Луковица — 1 шт
  • Несколько зеленых листочков одного стебля сельдерея
  • Зубчики чеснока — 2 шт (по желанию)
  • Оливковое масло — 2-3 ст.л
  • Щепотка сушеного орегано
  • Веточки тимьяна — 2 шт
  • Листики базилика — 5-6 шт
  • Свежемолотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  • Нарезаем все ингредиенты обычным кубиком
  • Обжариваем на среднем огне на растительном масле лук, пока он не подрумянится
  • Добавляем сельдерей и чеснок и еще немного обжариваем
  • Добавляем томаты в собственном соку. Если вы взяли целые томаты, порежьте их ножом.
  • Добавляем сушеные травы, базилик, соль и черный перец
  • Ставим огонь на минимум и томим соус минут 30, пока он не станет ароматным, а по вкусу не будет кислым
  • Важно следить, чтобы соус не вываривался. Через 15 минут накройте его крышкой.
  • Если томаты слишком кислые, можно добавить одну чайную ложку сахара.
  • После того как соус будет готов, протрите его в пюре через большое сито или через специальную машинку.
  • Можно добавить любые специи — гвоздику, мускатный орех, красный перец или корицу и есть соус вместо кетчупа.
  • Добавляйте соус во всевозможные мясные и рыбные блюда, пиццу и пасту.

Приятного аппетита!

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