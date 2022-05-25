Рецепт домашнего томатного соуса для пиццы и пасты
Готовим альтернативу покупному кетчупу.
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Томатный соус используют для приготовления множества блюд. Он подходит к мясу, пицце, пасте, рыбе, супам. Однако в магазинном варианте много лишних добавок — усилителей вкуса, сахара и других консервантов. Лучшая альтернатива — приготовить соус дома по рекомендации украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского. У себя в Instagram он поделился рецептом популярного итальянского томатного соуса Неаполитано, который отлично подойдет для всех видов пасты, ризотто с морепродуктами, рыбных и мясных блюд, а также пиццы.
Ингредиенты:
- Томаты в собственном соке — 1 кг
- Луковица — 1 шт
- Несколько зеленых листочков одного стебля сельдерея
- Зубчики чеснока — 2 шт (по желанию)
- Оливковое масло — 2-3 ст.л
- Щепотка сушеного орегано
- Веточки тимьяна — 2 шт
- Листики базилика — 5-6 шт
- Свежемолотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Нарезаем все ингредиенты обычным кубиком
- Обжариваем на среднем огне на растительном масле лук, пока он не подрумянится
- Добавляем сельдерей и чеснок и еще немного обжариваем
- Добавляем томаты в собственном соку. Если вы взяли целые томаты, порежьте их ножом.
- Добавляем сушеные травы, базилик, соль и черный перец
- Ставим огонь на минимум и томим соус минут 30, пока он не станет ароматным, а по вкусу не будет кислым
- Важно следить, чтобы соус не вываривался. Через 15 минут накройте его крышкой.
- Если томаты слишком кислые, можно добавить одну чайную ложку сахара.
- После того как соус будет готов, протрите его в пюре через большое сито или через специальную машинку.
- Можно добавить любые специи — гвоздику, мускатный орех, красный перец или корицу и есть соус вместо кетчупа.
- Добавляйте соус во всевозможные мясные и рыбные блюда, пиццу и пасту.
Приятного аппетита!
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