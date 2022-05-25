Рецепт домашнего томатного соуса для пиццы и пасты

Готовим альтернативу покупному кетчупу.

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Томатный соус используют для приготовления множества блюд. Он подходит к мясу, пицце, пасте, рыбе, супам. Однако в магазинном варианте много лишних добавок — усилителей вкуса, сахара и других консервантов. Лучшая альтернатива — приготовить соус дома по рекомендации украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского. У себя в Instagram он поделился рецептом популярного итальянского томатного соуса Неаполитано, который отлично подойдет для всех видов пасты, ризотто с морепродуктами, рыбных и мясных блюд, а также пиццы.

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Ингредиенты:

Томаты в собственном соке — 1 кг

Луковица — 1 шт

Несколько зеленых листочков одного стебля сельдерея

Зубчики чеснока — 2 шт (по желанию)

Оливковое масло — 2-3 ст.л

Щепотка сушеного орегано

Веточки тимьяна — 2 шт

Листики базилика — 5-6 шт

Свежемолотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Нарезаем все ингредиенты обычным кубиком

Обжариваем на среднем огне на растительном масле лук, пока он не подрумянится

Добавляем сельдерей и чеснок и еще немного обжариваем

Добавляем томаты в собственном соку. Если вы взяли целые томаты, порежьте их ножом.

Добавляем сушеные травы, базилик, соль и черный перец

Ставим огонь на минимум и томим соус минут 30, пока он не станет ароматным, а по вкусу не будет кислым

Важно следить, чтобы соус не вываривался. Через 15 минут накройте его крышкой.

Если томаты слишком кислые, можно добавить одну чайную ложку сахара.

После того как соус будет готов, протрите его в пюре через большое сито или через специальную машинку.

Можно добавить любые специи — гвоздику, мускатный орех, красный перец или корицу и есть соус вместо кетчупа.

Добавляйте соус во всевозможные мясные и рыбные блюда, пиццу и пасту.

Приятного аппетита!

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