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Рецепт домашнього томатного соусу для піци та пасти

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томатний соус, рецепт
Фото: Getty Images | Приготувати смачний домашній томатний соус — найпростіше

Готуємо альтернативу покупному кетчупу.

Томатний соус використовують для приготування безлічі страв. Він підходить до м'яса, піци, пасти, риби, супів. Однак у магазинному варіанті багато зайвих добавок — підсилювачів смаку, цукру й інших консервантів. Найкраща альтернатива — приготувати соус удома за рекомендацією українського шеф-кухаря таресторатора Володимира Ярославського. У себе в Instagram він поділився рецептом популярного італійського соусу неаполітано, який відмінно підійде для всіх видів пасти, різотто з морепродуктами, рибних і м'ясних страв, а також піци.

Складові:

  • Томати у власному соку — 1 кг
  • Цибулина — 1 шт.
  • Кілька зелених листочків одного стебла селери
  • Зубчики часнику — 2 шт. (за бажання)
  • Оливкова олія — 2-3 ст.л.
  • Дрібка сушеного орегано
  • Гілочки чебрецю — 2 шт.
  • Листки базиліка — 5-6 шт.
  • Свіжемелений перець — до смаку
  • Сіль до смаку

Покроковий рецепт:

  • Нарізаємо всі інгредієнти звичайним кубиком.
  • Обсмажуємо на середньому вогні на олії цибулю, поки вона не підрум'яниться.
  • Додаємо селеру та часник і ще трохи обсмажуємо.
  • Додаємо томати у власному соку. Якщо ви взяли цілі томати, наріжте їх ножем.
  • Додаємо сушені трави, базилік, сіль і чорний перець.
  • Ставимо вогонь на мінімум і лишаємо соус в режимі томління на 30 хвилин, поки він не стане ароматним, а за смаком не буде кислим.
  • Важливо стежити, щоб соус не виварювався. Через 15 хвилин накрийте кришкою.
  • Якщо томати дуже кислі, можна додати одну чайну ложку цукру.
  • Після того, як соус буде готовий, протріть його в пюре через велике сито або через спеціальну машинку.
  • Можна додати будь-які спеції — гвоздику, мускатний горіх, червоний перець або корицю і їсти замість кетчупу соус.
  • Додайте соус у всілякі м'ясні та рибні страви, піцу та пасту.

Смачного!

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