Рецепт домашнього томатного соусу для піци та пасти

Готуємо альтернативу покупному кетчупу.

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Томатний соус використовують для приготування безлічі страв. Він підходить до м'яса, піци, пасти, риби, супів. Однак у магазинному варіанті багато зайвих добавок — підсилювачів смаку, цукру й інших консервантів. Найкраща альтернатива — приготувати соус удома за рекомендацією українського шеф-кухаря таресторатора Володимира Ярославського. У себе в Instagram він поділився рецептом популярного італійського соусу неаполітано, який відмінно підійде для всіх видів пасти, різотто з морепродуктами, рибних і м'ясних страв, а також піци.

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Складові:

Томати у власному соку — 1 кг

Цибулина — 1 шт.

Кілька зелених листочків одного стебла селери

Зубчики часнику — 2 шт. (за бажання)

Оливкова олія — 2-3 ст.л.

Дрібка сушеного орегано

Гілочки чебрецю — 2 шт.

Листки базиліка — 5-6 шт.

Свіжемелений перець — до смаку

Сіль до смаку

Покроковий рецепт:

Нарізаємо всі інгредієнти звичайним кубиком.

Обсмажуємо на середньому вогні на олії цибулю, поки вона не підрум'яниться.

Додаємо селеру та часник і ще трохи обсмажуємо.

Додаємо томати у власному соку. Якщо ви взяли цілі томати, наріжте їх ножем.

Додаємо сушені трави, базилік, сіль і чорний перець.

Ставимо вогонь на мінімум і лишаємо соус в режимі томління на 30 хвилин, поки він не стане ароматним, а за смаком не буде кислим.

Важливо стежити, щоб соус не виварювався. Через 15 хвилин накрийте кришкою.

Якщо томати дуже кислі, можна додати одну чайну ложку цукру.

Після того, як соус буде готовий, протріть його в пюре через велике сито або через спеціальну машинку.

Можна додати будь-які спеції — гвоздику, мускатний горіх, червоний перець або корицю і їсти замість кетчупу соус.

Додайте соус у всілякі м'ясні та рибні страви, піцу та пасту.

Смачного!

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