Рецепт домашнього томатного соусу для піци та пасти
Готуємо альтернативу покупному кетчупу.
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Томатний соус використовують для приготування безлічі страв. Він підходить до м'яса, піци, пасти, риби, супів. Однак у магазинному варіанті багато зайвих добавок — підсилювачів смаку, цукру й інших консервантів. Найкраща альтернатива — приготувати соус удома за рекомендацією українського шеф-кухаря таресторатора Володимира Ярославського. У себе в Instagram він поділився рецептом популярного італійського соусу неаполітано, який відмінно підійде для всіх видів пасти, різотто з морепродуктами, рибних і м'ясних страв, а також піци.
Складові:
- Томати у власному соку — 1 кг
- Цибулина — 1 шт.
- Кілька зелених листочків одного стебла селери
- Зубчики часнику — 2 шт. (за бажання)
- Оливкова олія — 2-3 ст.л.
- Дрібка сушеного орегано
- Гілочки чебрецю — 2 шт.
- Листки базиліка — 5-6 шт.
- Свіжемелений перець — до смаку
- Сіль до смаку
Покроковий рецепт:
- Нарізаємо всі інгредієнти звичайним кубиком.
- Обсмажуємо на середньому вогні на олії цибулю, поки вона не підрум'яниться.
- Додаємо селеру та часник і ще трохи обсмажуємо.
- Додаємо томати у власному соку. Якщо ви взяли цілі томати, наріжте їх ножем.
- Додаємо сушені трави, базилік, сіль і чорний перець.
- Ставимо вогонь на мінімум і лишаємо соус в режимі томління на 30 хвилин, поки він не стане ароматним, а за смаком не буде кислим.
- Важливо стежити, щоб соус не виварювався. Через 15 хвилин накрийте кришкою.
- Якщо томати дуже кислі, можна додати одну чайну ложку цукру.
- Після того, як соус буде готовий, протріть його в пюре через велике сито або через спеціальну машинку.
- Можна додати будь-які спеції — гвоздику, мускатний горіх, червоний перець або корицю і їсти замість кетчупу соус.
- Додайте соус у всілякі м'ясні та рибні страви, піцу та пасту.
Смачного!
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