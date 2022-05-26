Готовим без соли! Топ-3 блюда для быстрого похудения

Отказы от чрезмерного употребления соли положительно скажется на самочувствии.

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Соль, пожалуй, самый незаменимый продукт на кухне, и далеко не каждый человек готов отказаться от нее. Для нормальной жизнедеятельности взрослому человеку нужно от 4 до 6 грамм соли в сутки, что означает примерно одну чайною ложечку без верха, однако многие любят досаливать готовую еду. Но злоупотребление этим продуктом вредно, поскольку из-за того, что хлорид натрия задерживается в организме, появляются отеки и повышается артериальное давление.

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Если же перейти с поваренной соли на продукты с высоким ее природным содержанием, можно значительно улучшить здоровье и уменьшить вес. Более того, в мясе, сыре, овощах и многих других продуктах, употребляемых человеком каждый день, содержится количество соли, которое, по большому счету, закрывает ее суточную потребность для организма. Даже если питаться одними фруктами, то в сутки человек получит около грамма соли.

Однако стоит помнить, что полный отказ от соли тоже вреден для организма, ведь в ней содержится натрий, который очень необходим человеку, поэтому тем, кто увлекается бессолевыми диетами, стоит помнить, что их продолжительность не должна превышать 15 дней. Питание во время бессолевой диеты должно быть дробным.

Предлагаем вашему вниманию рецепты блюд без соли, которые помогут утолить голод и в то же время компенсируют ее недостаток в организме.

Рыба, приготовленная в фольге

Ингредиенты:

Филе форели/лосося – 400 гр;

Лимон – 2 шт;

Болгарский перец – по вкусу;

Семена укропа.

Способ приготовления:

Филе рыбы порезать на порционные куски, обложить дольками лимона, посыпать семенами укропа. Можно добавит кусочки красного болгарского перца. Завернуть все в фольгу и готовить в духовке, разогретой до 180 градусов, от 20 минут.

Фото: Соцсети

Тушеные кабачки без соли

Кабачки – 1 кг;

Лук-шалот – 200 гр;

Смесь перцев – по вкусу;

Кунжутное масло – 1 ст. л;

Сельдерей – 100 гр.

Способ приготовления:

Кабачки нарезать кольцами. Обжарить колечки с 200 г лука-шалота, добавить сельдерей, обжаренный на кунжутном масле. Посыпать смесью перцев, долить воды. Тушить до готовности.

Фото: Соцсети

Диетическая тушеная куриная грудка без соли с имбирем

Ингредиенты:

Перец чили – ½ штуки;

Помидоры – 100 гр;

Сладкий перец – ½ шт;

Куриная грудка – 1 шт;

Репчатый лук – ½ головки;

Чеснок – 1 зубчик;

Имбирь – по вкусу;

Лимонный сок – по вкусу;

Специи – по вкусу.

Способ приготовления:

В небольшой сковороде довести до кипения немного воды, добавить чили, чеснок и лук. Потушить и добавить порезанную на крупные куски куриную грудку, болгарский перец, мелко порезанные помидоры, базилик, кусочки имбиря и залить соком лимона. Накрыть крышкой и тушить минут 10 на небольшом огне до готовности курицы.

Напомним, какие продукты способствуют похудению.