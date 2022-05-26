Готуємо без солі! Топ-3 страви для швидкого схуднення

Відмова від надмірного вживання солі позитивно позначиться на самопочутті.

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Сіль, мабуть, найнезамінніший продукт на кухні, і далеко не кожна людина готова відмовитися від неї. Для нормальної життєдіяльності дорослій людині потрібно від 4 до 6 грамів солі на добу, що означає приблизно одну чайну ложечку без верху, проте багато хто любить досолювати готову їжу. Але зловживання цим продуктом шкідливе, оскільки через те, що хлорид натрію затримується в організмі, з'являються набряки та підвищується артеріальний тиск.

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Якщо ж перейти з кухонної солі на продукти з високим її природним вмістом, можна значно покращити здоров'я і зменшити вагу. До того ж, у м'ясі, сирі, овочах і багатьох інших продуктах, що вживаються людиною щодня, міститься кількість солі, яка, за великим рахунком, закриває її добову потребу для організму. Навіть якщо харчуватися одними фруктами, то за добу людина отримає приблизно грам солі.

Однак варто пам'ятати, що повна відмова від солі теж шкідлива для організму, адже в ній міститься натрій, який дуже необхідний людині, тому тим, хто захоплюється дієтами без солі, варто пам'ятати, що їх тривалість не повинна перевищувати 15 днів. Харчування під час дієти без солі має бути дробовим.

Пропонуємо вашій увазі рецепти страв без солі, які допоможуть вгамувати голод і водночас компенсують її нестачу в організмі.

Риба, приготовлена у фользі

Інгредієнти:

філе форелі/лосося — 400 г;

лимон — 2 шт;

болгарський перець — за смаком;

насіння кропу.

Спосіб приготування:

Філе риби нарізати на порційні шматки, обкласти часточками лимона, посипати насінням кропу. Можна додати шматочки червоного болгарського перцю. Загорнути у фольгу і готувати в духовці, розігрітій до 180 градусів, від 20 хвилин.

Фото: Соцсети

Тушковані кабачки без солі

кабачки — 1 кг;

цибуля-шалот — 200 г;

суміш перців — до смаку;

кунжутна олія — 1 ст. л;

селера — 100 гр.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати кільцями. Обсмажити кільця з 200 г цибулі-шалоту, додати селеру, обсмажену на кунжутній олії. Посипати сумішшю перців, долити води. Тушкувати до готовності.

Фото: Соцсети

Дієтична тушкована куряча грудка без солі з імбиром

Інгредієнти:

перець чилі — ½ штуки;

помідори — 100 г;

солодкий перець — ½ шт;

куряча грудка — 1 шт;

ріпчаста цибуля — ½ головки;

часник — 1 зубчик;

імбир — за смаком;

лимонний сік — за смаком;

спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

У невеликій сковороді довести до кипіння трохи води, додати чилі, часник і цибулю. Протушкувати і додати порізану на великі шматки курячу грудку, болгарський перець, дрібно порізані помідори, базилік, шматочки імбиру та залити лимонним соком. Накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин на невеликому вогні до готовності курки.

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