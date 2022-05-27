Кейтлин Дженнер рассказала, почему Ким Кардашьян разошлась с Канье Уэстом

Звездная пара состояла в браке около восьми лет.

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Накануне стала известна вероятная причина развода американской теледивы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Ее озвучили отец Кайли и Кендалл Дженнер. Об этом пишет Hola.

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По словам бывшего мужа Крис Дженнер, 41-летней Ким был тяжело со знаменитым музыкантом.

"Канье очень сложный парень. Он мне, правда, очень нравится, но для Ким было действительно сложно находиться с ним в отношениях", — отметила Кейтлин Дженнер (мужчина сменил пол, а раньше назывался Брюс Дженнер — ред.).

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст состояли в официальном браке с 2014 года

В частности, уже женщина добавила, что новый бойфренд Ким Пит Дэвидсон — идеальный вариант для их семьи.

"Нам нужен был комик в семью. Нам больше не нужны рэперы, нужно больше комиков", — рассказала Кейтлин.

Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о своем разводе еще в начале 2021. Однако официально их союз закончил свое существование в 2022 году.

Рэпер неоднократно пытался вернуть свою бывшую возлюбленную и маму детей, обращаясь к Ким со сцены и отправляя к ее дому полный пикап красных роз. Однако попытки Канье были неудачными.

[ + – ] По словам Кейтлин Дженнер, Ким было очень трудно найти общий язык с Канье Уэстом Фото: Getty Images

Ким уже более полугода находится в романтических отношениях с комиком и известным ловеласом Голливуда Питом Дэвидсоном. Они уже несколько раз вышли вместе на красную дорожку и знакомы с семьями друг друга.

Отметим, что Ким Кардашьян и Канье Уэст состояли в официальном браке с 2014 года. От их союза подрастают четверо детей — Норт, Псалом, Сайнт и Чикаго.

Напомним, Канье Уэст готов стать личным стилистом Ким.

Также Фокус следил за новыми романами Канье Уэста после расставания с Ким Кардашьян. Известный рэпер за последний год закрутил отношения с российской моделью Ириной Шейк, американской моделью Винетрией, актрисой Джулией Фокс и девушкой, очень похожей на его бывшую жену. Последняя набила тату в честь своего возлюбленного.