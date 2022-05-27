Кейтлін Дженнер розповіла, чому Кім Кардаш'ян розійшлася з Каньє Вестом

Зіркова пара перебувала у шлюбі близько восьми років.

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Напередодні стала відома ймовірна причина розлучення американської теледіви Кім Кардаш'ян та репера Каньє Веста. Її озвучив батько Кайлі та Кендалл Дженнер. Про це пише Hola.

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За словами колишнього чоловіка Кріс Дженнер, 41-річній Кім було важко зі знаменитим музикантом.

"Каньє дуже складний хлопець. Він мені, правда, дуже подобається, але для Кім було справді складно перебувати з ним у стосунках", — зазначила Кейтлін Дженнер (чоловік змінив стать, а раніше називався Брюс Дженнер — ред.).

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Каньє Вест перебували в офіційному шлюбі з 2014 року

Зокрема уже жінка додала, що новий бойфренд Кім Піт Девідсон — ідеальний варіант для їхньої родини.

"Нам потрібний був комік у сім'ю. Нам більше не потрібні репери, треба більше коміків", — розповіла Кейтлін.

Кім Кардаш'ян та Каньє Вест оголосили про своє розлучення ще на початку 2021 року. Проте офіційно їхній союз закінчив своє існування у 2022.

Репер неодноразово намагався повернути свою колишню кохану та маму дітей, звертаючись до Кім зі сцени та відправляючи до її будинку повний пікап червоних троянд. Проте спроби Каньє були невдалими.

[ + – ] За словами Кейтлін Дженнер, Кім було дуже важко знайти спільну мову з Каньє Вестом Фото: Getty Images

Кім уже понад пів року перебуває у романтичних стосунках з коміком та відомим ловеласом Голлівуду Пітом Девідсоном. Вони вже кілька разів вийшли разом на червону доріжку та знайомі з родинами одне одного.

Зазначимо, що Кім Кардаш'ян та Каньє Вест перебували в офіційному шлюбі з 2014 року. Від їхнього союзу підростає четверо дітей — Норт, Псалом, Сайнт та Чикаго.

Нагадаємо, Каньє Вест готовий стати особистим стилістом Кім.

Також Фокус стежив за новими романами Каньє Веста після розставання з Кім Кардаш'ян. Відомий репер за останній рік закрутив стосунки з російською моделлю Іриною Шейк, американською моделлю Вінетрією, акторкою Джулією Фокс та дівчиною, дуже схожою на його колишню дружину. Остання набила тату на честь свого коханого.