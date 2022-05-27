Кейтлін Дженнер розповіла, чому Кім Кардаш'ян розійшлася з Каньє Вестом
Зіркова пара перебувала у шлюбі близько восьми років.
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Напередодні стала відома ймовірна причина розлучення американської теледіви Кім Кардаш'ян та репера Каньє Веста. Її озвучив батько Кайлі та Кендалл Дженнер. Про це пише Hola.
За словами колишнього чоловіка Кріс Дженнер, 41-річній Кім було важко зі знаменитим музикантом.
"Каньє дуже складний хлопець. Він мені, правда, дуже подобається, але для Кім було справді складно перебувати з ним у стосунках", — зазначила Кейтлін Дженнер (чоловік змінив стать, а раніше називався Брюс Дженнер — ред.).
Зокрема уже жінка додала, що новий бойфренд Кім Піт Девідсон — ідеальний варіант для їхньої родини.
"Нам потрібний був комік у сім'ю. Нам більше не потрібні репери, треба більше коміків", — розповіла Кейтлін.
Кім Кардаш'ян та Каньє Вест оголосили про своє розлучення ще на початку 2021 року. Проте офіційно їхній союз закінчив своє існування у 2022.
Репер неодноразово намагався повернути свою колишню кохану та маму дітей, звертаючись до Кім зі сцени та відправляючи до її будинку повний пікап червоних троянд. Проте спроби Каньє були невдалими.
Кім уже понад пів року перебуває у романтичних стосунках з коміком та відомим ловеласом Голлівуду Пітом Девідсоном. Вони вже кілька разів вийшли разом на червону доріжку та знайомі з родинами одне одного.
Зазначимо, що Кім Кардаш'ян та Каньє Вест перебували в офіційному шлюбі з 2014 року. Від їхнього союзу підростає четверо дітей — Норт, Псалом, Сайнт та Чикаго.
Нагадаємо, Каньє Вест готовий стати особистим стилістом Кім.
Також Фокус стежив за новими романами Каньє Веста після розставання з Кім Кардаш'ян. Відомий репер за останній рік закрутив стосунки з російською моделлю Іриною Шейк, американською моделлю Вінетрією, акторкою Джулією Фокс та дівчиною, дуже схожою на його колишню дружину. Остання набила тату на честь свого коханого.