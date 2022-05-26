Кейт Миддлтон появилась на публике в сшитом на заказ платье (видео)

Герцогиня Кембриджская снова оказалась в центре внимания среди тысяч гостей.

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40-летняя Кейт Миддлтон снова посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце, однако в этот раз ее сопровождал супруг, принц Уильям, сообщает Hello. Это третье аналогичное мероприятие в мае и первое, на котором присутствует будущий король Великобритании с 2019 года.

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Герцоги Кембриджские, заменившие на вечеринке королеву, приветствовали тысячи гостей, приглашенных в сады монаршей резиденции в знак признания их заслуг перед обществом. К паре присоединились принц Эдвард и Софи, графиня Уэссекская, а также принцесса Беатрис.

Для появления на публике Кейт выбрала бледно-зеленое платье, сшитое ее личной портнихой. Образ она дополнила эффектной шляпкой с бледно-зеленым цветком в тон от Philip Treacy, клатчем Hobbs, серьгами в тон наряду и туфлями от Jimmy Choo. Уильям присоединился к ней в цилиндре и черном костюме.

Вечеринки в саду проводятся в Букингемском дворце с 1860-х годов. Помимо общения с членами королевской семьи, гостей угощают чаем и пирожными. Они выпивают около 27 тысяч чашек чая и съедают 20 тысяч кусочков торта. Дресс-код – строгий. Дамам следует нарядиться в дневные платья и дополнить туалет шляпкой. Джентльменам стоит выбрать для королевской вечеринки костюм с галстуком. Гостям рекомендуется оставить автомобили и прибыть в сад пешком. Ворота Гросвенор, ведущие в сад, открываются около трех часов дня.

[ + – ] Во время вечеринки погода менялась, и гости даже вынуждены были достать зонтики

В 2020 и 2021 годах вечеринки не проводились из-за пандемии коронавируса, но теперь возобновлены в "доковидных" масштабах. Правда, королева на них не присутствует из-за проблем со здоровьем и мобильностью. Врачи рекомендовали ей воздержаться от длительного стояния на ногах.

Последняя из четырех вечеринок состоится 29 июня и пройдет на территории дворца Холируд в Эдинбурге, Шотландия.

Напомним, ранее Кейт надела на садовую вечеринку ярко-коралловый наряд: платье-пальто, шляпку в тон и замшевые туфли.