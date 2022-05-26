Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в пошитій на замовлення сукні (відео)

Герцогиня Кембриджська знову опинилася в центрі уваги серед тисяч гостей.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

40-річна Кейт Міддлтон знову відвідала садову вечірку в Букінгемському палаці, проте цього разу її супроводжував чоловік, принц Вільям, повідомляє Hello. Це третій аналогічний захід у травні та перший, на якому присутній майбутній король Великобританії з 2019 року.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Герцоги Кембриджські, які замінили на вечірці королеву, вітали тисячі гостей, запрошених у сади монаршої резиденції на знак визнання їхніх заслуг перед суспільством. До пари приєдналися принц Едвард та Софі, графиня Уессекська, а також принцеса Беатріс.

Для появи на публіці Кейт обрала блідо-зелену сукню, пошиту її особистою кравчиною. Образ вона доповнила ефектним капелюшком з блідо-зеленою квіткою в тон від Philip Treacy, клатчем Hobbs, сережками в тон наряду і туфлями від Jimmy Choo. Вільям приєднався до неї в циліндрі та чорному костюмі.

Вечірки в саду проводять у Букінгемському палаці з 1860-х років. Крім спілкування з членами королівської сім'ї, гостей пригощають чаєм та тістечками. Вони випивають близько 27 тисяч чашок чаю та з'їдають 20 тисяч шматочків торта. Дрес-код — суворий. Жінкам слід одягатися в денні сукні й доповнити туалет капелюшком. Джентльменам варто вибрати для королівської вечірки костюм із краваткою. Гостям рекомендують залишити автомобілі та прибути до саду пішки. Ворота Гросвенор, що ведуть до саду, відчиняють близько третьої години дня.

[ + – ] Під час вечірки погода мінялася, і гості навіть змушені були дістати парасольки

У 2020 та 2021 роках вечірки не проводили через пандемію коронавірусу, але тепер їх відновили в "доковідних" масштабах. Щоправда, королева на них не присутня через проблеми зі здоров'ям та мобільністю. Лікарі рекомендували їй утриматись від тривалого стояння на ногах.

Остання з чотирьох вечірок відбудеться 29 червня та пройде на території палацу Холіруд в Единбурзі, Шотландія.

Нагадаємо, раніше Кейт одягла на садову вечірку яскраво-коралове вбрання: плаття-пальто, капелюшок в тон і замшеві туфлі.