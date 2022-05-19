Найяскравіше! Кейт Міддлтон вигуляла нову сукню-пальто на садовій вечірці

На заході майбутня королева Великобританії була без свого чоловіка, принца Вільяма.

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40-річна герцогиня Кембриджська після короткої перерви між візитами до благодійних організацій, шкіл та фондів, знову з'явилася на публіці, змусивши обговорювати всіх свій зовнішній вигляд, який був не тільки бездоганним, а й дуже яскравим. Дружина принца Вільяма відвідала свою першу, з 2019 року, вечірку в саду Букінгемського палацу, приєднавшись до принца Едуарда, Софі, графині Вессекської та двоюрідної сестри королеви Єлизавети, принцеси Александри.

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Перед гостями заходу Кейт Міддлтон постала в яскравому кораловому ансамблі від Emilia Wickstead. Сукню-пальто завдовжки трохи нижче за коліна вона доповнила туфлями в тон, а також яскраво-рожевим капелюшком, у якому вже була на Trooping the Color у 2017 році. Щодо аксесуарів, то майбутня королева обмежилася маленькими сережками з діамантами, а в руках тримала білий розшитий клатч.

Герцогиня привітала тисячі гостей, запрошених до садів палацу, щоб відмітити їхню громадську діяльність, поспілкувавшись з багатьма з них і потиснувши їм руки.

Знімками з вечірки герцоги поділилися у своїх офіційних облікових записах у соцмережах.

"Так приємно бачити стільки людей (включаючи багато знайомих облич!) на сьогоднішній вечірці в саду. Можливість висловити нашу подяку окремим особам та організаціям по всій країні, які роблять все можливе, виконуючи фантастичну роботу у своїх спільнотах", — йдеться в підписі до серії фото.

Вечірки в саду проводять у Букінгемському палаці з 1860-х років як спосіб визнання монархом державної служби. Крім спілкування з членами королівської сім'ї, гостей пригощають чаєм та тістечками. Згідно з вебсайтом королівської родини, подають близько 27 000 чашок чаю та з'їдають 20 000 шматочків торта.

Після скасування вечірок у саду у 2020 та 2021 роках через пандемію COVID-19 цього сезону вони знову в повному розпалі, проте королева Єлизавета оголосила, що не буде присутньою на зборах цього року.

96-річна королева в останні місяці була відсутня на кількох публічних заходах через низку проблем зі здоров'ям та проблем з пересуванням. Вечірки в саду вимагали, щоб монарх довго стояв на ногах, щоб вітати відвідувачів на галявині.

Ще одна вечірка в саду у Букінгемському палаці запланована на цей місяць, а друга відбудеться в замку Голіруд в Единбурзі (Шотландія), 29 червня.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон втретє з'явилася на публіці в сукні шестирічної давності. Також вона продемонструвала, як в одному ансамблі можна поєднувати кілька відтінків одного кольору.