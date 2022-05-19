Ярче всех! Кейт Миддлтон выгуляла новое платье-пальто на садовой вечеринке

На мероприятии будущая королева Великобритании была без своего супруга, принца Уильяма.

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40-летняя герцогиня Кембриджская после короткого перерыва между визитами в благотворительные организации, школы и фонды, снова появилась на публике, заставив обсуждать всех свой внешний вид, который был не только безупречным, но и очень ярким. Жена принца Уильяма посетила свою первую, с 2019 года, вечеринку в саду Букингемского дворца, присоединившись к принцу Эдуарду, Софи, графине Уэссекской и двоюродной сестре королевы Елизаветы, принцессе Александре.

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Перед гостями мероприятия Кейт Миддлтон предстала в ярком коралловом ансамбле от Emilia Wickstead. Платье-пальто длиной чуть ниже колен она дополнила туфлями в тон, а также ярко-розовой шляпкой, в которой уже была на Trooping the Color в 2017 году. Что касается аксессуаров, то будущая королева ограничилась маленькими сережками с бриллиантами, а в руках держала белый расшитый клатч.

Герцогиня поприветствовала тысячи гостей, которые были приглашены в сады дворца, чтобы отметить их общественную деятельность, пообщавшись со многими из них и пожав им руки.

Снимками с вечеринки герцоги поделились в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"Так приятно видеть столько людей (включая много знакомых лиц!) на сегодняшней вечеринке в саду. Возможность выразить нашу благодарность отдельным лицам и организациям по всей стране, которые делают все возможное, выполняя фантастическую работу в своих сообществах", – говорится в подписи к серии фото.

Вечеринки в саду проводятся в Букингемском дворце с 1860-х годов как способ признания монархом государственной службы. Помимо общения с членами королевской семьи, гостей угощают чаем и пирожными. Согласно веб-сайту королевской семьи, подается около 27 000 чашек чая и съедается 20 000 кусочков торта.

После отмены вечеринок в саду в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19 в этом сезоне они снова в полном разгаре, однако королева Елизавета объявила, что не будет присутствовать на собраниях в этом году.

96-летняя королева в последние месяцы отсутствовала на нескольких публичных мероприятиях из-за ряда проблем со здоровьем и проблем с передвижением. Вечеринки в саду требовали, чтобы монарх долго стоял на ногах, чтобы приветствовать посетителей на лужайке.

Еще одна вечеринка в саду в Букингемском дворце запланирована на этот месяц, а вторая состоится в замке Холируд в Эдинбурге (Шотландия), 29 июня.

Напомним, Кейт Миддлтон в третий раз появилась на публике в платье шестилетней давности. Также она продемонстрировала, как в одном ансамбле можно сочетать несколько оттенков одного цвета.