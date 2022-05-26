Надя Дорофеева призналась, с кем записала новую песню (фото)

Ранее певица анонсировала дуэт и показала кадры из будущего клипа.

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Украинская певица Надя Дорофеева призналась, с кем записала новую песню, релиз которой планируется через несколько дней. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

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32-летняя знаменитость опубликовала кадр из будущего клипа, где позирует вместе с украинским певцом Артемом Пивоваровым.

"03.06.2022. Думы…", — лаконично подписала пост Дорофеева.

Поэтому в начале июня 2022 ожидается релиз общей песни Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой. Ранее украинские исполнители не сотрудничали вместе в дуэте, поэтому такой опыт станет для них новым.

[ + – ] Надя Дорофеева анонсировала общую песню с Артемом Пивоваровым

"💙💛 трек и видео невероятны! Такая стильная, глубокая и чувственная работа. Лично пересмотрела и переслушала 1000 раз 💙", — отметила в комментариях бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая.

А поклонники Дорофеевой пишут, что с нетерпением ждут релиза трека.

Ранее Надя уже делилась одним из кадров будущего клипа, на котором позировала в белой рубашке на фоне серой стены.

[ + – ] Кадр из будущего клипа Нади Дорофеевой

Напомним, Надя Дорофеева в марте 2022 объявила о разводе со своим мужем Владимиром Дантесом, а сейчас подозревается в новых романтических отношениях с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Пару уже "поймали" поклонники певицы за объятиями в Барселоне.

Также Фокус писал о том, сколько денег удалось собрать Наде Дорофеевой, выступая на благотворительных концертах за границей. Сумма достигает десятков миллионов гривен.