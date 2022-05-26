Надя Дорофєєва зізналася, з ким записала нову пісню (фото)

Раніше співачка анонсувала дует та показала кадри з майбутнього кліпу.

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Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, з ким записала нову пісню, реліз якої планується за кілька днів. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

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32-річна знаменитість опублікувала кадр з майбутнього кліпу, де позує разом з українським співаком Артемом Пивоваровим.

"03.06.2022. Думи…", — лаконічно підписала пост Дорофєєва.

То ж на початку червня 2022 очікується реліз спільної пісні Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої. Раніше українські виконавці не співпрацювали разом у дуеті, то ж такий досвід стане для них новим.

[ + – ] Надя Дорофєєва анонсувала спільну пісню з Артемом Пивоваровим

"💙💛 трек і відео неймовірні! Така стильна, глибока, та чуттєва робота. Особисто передивилась і переслухала 1000 разів 💙", — зазначила в коментарях колишня дружина репера Потапа Ірина Горова.

А прихильники Дорофєєвої пишуть, що з нетерпінням чекають на реліз треку.

Раніше Надя вже ділилася одним з кадрів майбутнього кліпу, на якому позувала у білій сорочці на фоні сірої стіни.

[ + – ] Кадр з майбутнього кліпу Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в березні 2022 оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, а наразі підозрюється в нових романтичних стосунках з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Пару вже "зловили" прихильники співачки за обіймами в Барселоні.

Також Фокус писав про те, скільки грошей вдалося зібрати Наді Дорофєєвій, виступаючи на благодійних концертах за кордоном. Сума досягає десятків мільйонів гривень.