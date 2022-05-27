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Картина об украинском Мариуполе получила престижную награду на 75-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщила пресс-служба Одесской киностудии в Facebook.

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Фильм "Почему я живой" украинского режиссера Виллена Новака отметили в номинации Best Feature Film Director (лучший режиссер полнометражного фильма).

Картина основана на реальных событиях и повествует о жизни Мариуполя в годы Второй мировой войны. А именно об истории любви 17-летних украинки и еврея.

[ + – ] Фильм о Мариуполе получил награду в Каннах

"Фильм "Почему я живой" — это величественная история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине XX века. Юные Фрося и Ленчик мечтают о свадьбе, но отец девушки против евреев в семье. Но жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и еще миллионов людей приходит война", — отмечает пресс-служба Одесской киностудии.

"Почему я живой" стал победителем сразу двух международных кинофестивалей — FUTURE OF FILM AWARDS и Europe Film Festival, получил Гран-при 10-го Международного кинофестиваля "Кино и ТЫ", а также был признан лучшим полнометражным фильмом кинофестивалей Future of Awards в Северной Македонии.

[ + – ] Трейлер к фильму "Почему я живой"

Фильм вышел в национальный прокат 4 ноября 2021 года.

Напомним, другой фильм о Мариуполе литовского режиссера, погибшего в заблокированном городе, произвел фурор на 75-м Каннском кинофестивале. Картина повествует о борьбе украинского города за свою свободу.

Также Фокус писал о благотворительном вечере-аукционе в рамках Каннского кинофестиваля, на котором собрали более полутора миллиона гривен на помощь украинским кинематографистам.