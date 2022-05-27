Кінострічка розповідає про часи Другої світової війни.

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Картина про український Маріуполь здобула престижну нагороду на 75-му Каннському кінофестивалі. Про це повідомила пресслужба Одеської кіностудії у Facebook.

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Фільм "Чому я живий" українського режисера Віллена Новака відзначили в номінації Best Feature Film Director (найкращий режисер повнометражного фільму).

Картина заснована на реальних подіях і розповідає про життя Маріуполя в роки Другої світової війни. А саме про історію кохання 17-річних українки та єврея.

[ + – ] Фільм про Маріуполь отримав нагороду у Каннах

"Фільм "Чому я живий" — це велична історія кохання, заснована на реальних подіях, які сталися у середині XX століття. Юні Фрося і Льончик мріють про весілля, але батько дівчини проти євреїв у родині. Але життя закоханих назавжди міняється, коли в їх будинки та ще мільйонів людей приходить війна", — зазначає пресслужба Одеської кіностудії.

"Чому я живий" став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів — FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival, здобув Гран-прі 10-го, ювілейного, Міжнародного кінофестивалю "Кіно і ТИ", а також був визнаний кращим повнометражним фільмом кінофестивалів Future of Film Awards у Північній Македонії.

[ + – ] Трейлер фільму "Чому я живий"

Фільм вийшов у національний прокат 4 листопада 2021.

Нагадаємо, інший фільм про Маріуполь литовського режисера, котрий загинув у заблокованому місті, викликав фурор на 75-му Каннському кінофестивалі. Картина розповідає про боротьбу українського міста за свою свободу.

Також Фокус писав про благодійний вечір-аукціон у межах Каннського кінофестивалю, на якому зібрали понад півтора мільйона гривень на допомогу українським кінематографістам.