Компания Mattel выпускает беременного Кена

Муж Барби находится на последних месяцах беременности.

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Американская компания Mattel, прославившаяся по всему миру выпуском кукол Барби, анонсировала новую куклу в традициях западной толерантности – беременного Кена. Об этом пишет Вabylonbee.

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Самая желанная кукла девочек всего мира Барби уже неоднократно видоизменялась – выпускали игрушки разных национальностей, с разными пропорциями тела, беременных Барби и кукол с ограниченными возможностями здоровья: в инвалидных колясках и с протезами.

[ + – ] Беременный Кен Фото: Mattel

На муже Барби эксперименты сказались меньше, однако в 2022 компания анонсировала беременного Кена. И, судя по фото, мужчина находится на поздних месяцах беременности.

"Каждому нужно видеть себя в своих игрушках, — отметил исполнительный директор Mattel Эндрю Шиве. — Слишком долго беременные мальчики были исключением. Сегодня это наконец-то меняется. Мы рады объявить о летнем выпуске Pregnant Ken!".

Барби – самая долгоживущая игрушка США. За это время самая известная кукла собрала армию свирепых фанатов и противников. Знаменитости гордятся, когда выходят Барби с их внешностью, и это становится новостью в мировой повестке дня.

Ранее Фокус писал о кукле Барби, посвященной королеве Великобритании Елизавете Второй. Игрушку раскупили в первый день продаж лимитированной коллекции.

Напомним, почему куклу Барби ненавидят и обожают во всем мире. Культовая игрушка нескольких поколений вызывает неоднозначную реакцию в обществе.