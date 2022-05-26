Компанія Mattel випускає вагітного Кена

Чоловік Барбі перебуває на останніх місяцях вагітності.

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Американська компанія Mattel, що прославилася у всьому світі випуском ляльок Барбі, анонсувала нову ляльку у традиціях західної толерантності – вагітного Кена. Про це пише Вabylonbee.

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Найбажанішу ляльку дівчаток усього світу Барбі вже неодноразово видозмінювали – випускали іграшки різних національностей, з різними пропорціями тіла, вагітних Барбі та ляльок з обмеженими можливостями здоров'я: в інвалідних візках та з протезами.

[ + – ] Вагітний Кен Фото: Mattel

На чоловікові Барбі експерименти позначилися менше, проте у 2022 компанія анонсувала вагітного Кена. І, судячи з фото, чоловік перебуває на пізніх місяцях вагітності.

"Кожному потрібно бачити себе у своїх іграшках, — зазначив виконавчий директор Mattel Ендрю Шиве. — Занадто довго вагітні хлопчики були винятком. Сьогодні це нарешті змінюється. Ми раді оголосити про літній випуск Pregnant Ken!"

Барбі — найбільш довгоживуча іграшка США. За цей час найвідоміша лялька зібрала армію лютих фанатів та противників. Знаменитості пишаються, коли виходять Барбі з їхньою зовнішністю, і це стає новиною у світовому порядку денному.

Раніше Фокус писав про ляльку Барбі, присвячену королеві Великобританії Єлизаветі Другій. Іграшку розкупили в перший день продажів лімітованої колекції.

Нагадаємо, чому ляльку Барбі ненавидять та обожнюють у всьому світові. Культова іграшка кількох поколінь викликає неоднозначну реакцію у суспільстві.