Автора эссе "Как убить своего мужа" признали виновной в убийстве супруга

Подсудимая Нэнси Крэмптон Брофи спокойно выслушала вердикт присяжных, а ее адвокаты уже готовят апелляцию.

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Автор эссе под названием "Как убить своего мужа" и романа "Неправильный муж", 71-летняя Нэнси Крэмптон Брофи признана виновной в убийстве своего супругаа, шеф-повара Дэниела Брофи, четыре года назад, сообщает The Guardian.

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Такой вердикт вынесли присяжные из семи женщин и пяти мужчин после двухдневного обсуждения смерти Дэниэла. Подсудимая на слова присяжных отреагировала на удивление спокойно, а ее адвокат Лиза Максфилд уже заявила, что защита планирует подать апелляцию.

Прокуратура, изучив материалы дела, пришла к выводу, что Крэмптон Брофи на убийство подтолкнула жажда денег, поскольку незадолго до смерти ее муж застраховал свою жизнь на крупную сумму. Однако подсудимая уверяла, что у нее не было причин убивать супруга и что их финансовые проблемы в основном были решены путем обналичивания части пенсионных сбережений Брофи.

63-летний Брофи был убит 2 июня 2018 года, когда готовился к лекции в Орегонском кулинарном институте на юго-западе Портленда. Подозрение не сразу, но все же пало на вдову мужчины. Оказалось, что она владела той же маркой и моделью пистолета, из которого был убит ее муж, и была замечена на кадрах с камеры наблюдения, когда ехала в кулинарный институт и обратно. Не в ее пользу говорили улики и свидетельские показания в суде. Более того, в ее эссе были подробно варианты совершения убийства, которое невозможно отследить, а также рассказывалось, как избежать ареста. Окружной судья Кристофер Рамрас в конечном итоге исключил это эссе из судебного разбирательства, отметив, что оно было опубликовано в 2011 году, однако прокурор упомянул темы эссе, добавив их в багаж вероятных улик.

Полиция так и не нашла пистолет, из которого убили Брофи. Прокуратура утверждала, что Крэмптон Брофи заменила ствол, из которого стреляли, а затем выбросила его.

В свою очередь адвокаты подсудимой пытались убедить присяжных, что Брофи хотели ограбить и убили третьи лица.

Женщина была арестована в сентябре 2018 года, через несколько месяцев после гибели ее мужа. Вынесение приговора назначено на 13 июня.

Напомним, уроженка штата Мичиган по имени Венди Уэйн захотела убить своего бывшего мужа еще летом 2020 года. Для этого 52-летняя женщина решила подыскать киллера в Сети, зайдя на сайт по найму убийц, оформленный по всем правилам сетевого маркетинга.