Авторку есе "Як убити свого чоловіка" визнали винною у вбивстві чоловіка

Підсудна Ненсі Кремптон-Брофі спокійно вислухала вердикт присяжних, а її адвокати вже готують апеляцію.

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Авторку есе під назвою "Як убити свого чоловіка" та роману "Неправильний чоловік", 71-річну Ненсі Кремптон-Брофі визнано винною у вбивстві свого чоловіка, шеф-кухаря Деніела Брофі, чотири роки тому, повідомляє The Guardian.

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Такий вердикт винесли присяжні з семи жінок та п'ятьох чоловіків після дводенного обговорення смерті Деніела. Підсудна на слова присяжних відреагувала напрочуд спокійно, а її адвокатка Ліза Максфілд уже заявила, що захист планує подати апеляцію.

Прокуратура, вивчивши матеріали справи, дійшла висновку, що Кремптон-Брофі на вбивство підштовхнула жадоба грошей, оскільки незадовго до смерті її чоловік застрахував своє життя на велику суму. Однак підсудна запевняла, що в неї не було причин вбивати чоловіка і що їхні фінансові проблеми здебільшого вирішені шляхом переведення в готівку частини пенсійних заощаджень Брофі.

63-річного Брофі вбито 2 червня 2018 року, коли він готувався до лекції в Орегонському кулінарному інституті на південному заході Портленда. Підозра не відразу, але все ж таки впала на вдову чоловіка. Виявилося, що вона володіла тією ж маркою та моделлю пістолета, з якого вбито її чоловіка, і її помітили на кадрах з камери спостереження, коли вона їхала до кулінарного інституту та назад. Не на її користь говорили докази та свідчення в суді. Щобільше, в її есе були докладні варіанти скоєння вбивства, яке неможливо відстежити, а також розповідалося, як уникнути арешту. Окружний суддя Крістофер Рамрас зрештою виключив це есе із судового розгляду, зазначивши, що воно опубліковане у 2011 році, проте прокурор згадав теми есе, додавши їх до багажу ймовірних доказів.

Поліція так і не знайшла пістолета, з якого вбили Брофі. Прокуратура стверджувала, що Кремптон-Брофі замінила ствол, з якого стріляли, а потім викинула його.

Зі свого боку адвокати підсудної намагалися переконати присяжних, що Брофі хотіли пограбувати та вбили треті осіб.

Жінку заарештовано у вересні 2018 року, через кілька місяців після загибелі її чоловіка. Винесення вироку призначено на 13 червня.

Нагадаємо, уродженка штату Мічиган, на ім'я Венді Вейн захотіла вбити свого колишнього чоловіка ще влітку 2020 року. Для цього 52-річна жінка вирішила підшукати кілера в мережі, зайшовши на сайт за найму вбивць, оформлений за всіма правилами мережевого маркетингу.