В ночных клубах Испании нашли способ предотвращать случаи изнасилования девушек

Стаканы с напитками будут закрывать крышками, чтобы в них невозможно было подсыпать наркотики.

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В ночных клубах Ибицы и Каталонии стаканы с напитками будут закрывать специальной крышкой, чтобы в них невозможно было что-то подсыпать. Дело в том, что в стране участились жуткие случаи, когда девушкам подмешивают в коктейли наркотические вещества, после чего их насилуют или грабят. Об этом сообщает испанское издание Lavanguardia со ссылкой на Генерального секретаря Каталонской федерации ресторанов и ночных клубов Fecasarm Хоакима Боадаса.

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[ + – ] Фото: Stoptopps. Один из вариантов дизайна крышек, которые планируют использовать в ночных клубах Испании

По информации журналистов, случаи сексуальное насилия с применением химических веществ становится все более серьезной проблемой в Испании. Недавно сотрудник полиции Жироны сообщил, что практически каждые выходные к ним поступает информация о подобных инцидентах. По данным справочного центра больницы Clínic, где в прошлом году проходили лечение 468 жертв сексуального насилия, 31% изнасилованных женщин были под действием наркотиков.

По этой причине международная ассоциация ночных клубов предложила закрывать стаканы с напитками крышками, чтобы снизить вероятность того, что кто-то сможет намерено подмешать в напиток наркотические вещества.

Около двадцати каталонских ночных клубов, в том числе почти все крупнейшие заведения — девять из них находятся в Барселоне, внедрят эту меру до начала летнего сезона. Инициативу планируют распространить по всей Испании. Некоторые ночные клубы уже пользуются таким способом, который поможет их гостям чувствовать себя в безопасности.

Ранее Фокус рассказывал о том, что 40-летняя светская львица Пэрис Хилтон призналась, что в подростковом возрасте пережила сексуальное насилие. Чтобы справиться с последствиями случившегося, звезда проходила курс лечения в специализированном центре для трудных подростков.

Также Фокус рассказывал о том, что Криштиану Роналду подозревали в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Она утверждала, что все произошло в отеле Palms 12 июня 2009 года. Футболист категорически отрицал причастность к изнасилованию, а его адвокаты всеми способами пытались не допустить публикацию свидетельских показаний, связанных с этим делом.