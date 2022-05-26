У нічних клубах Іспанії знайшли спосіб запобігати випадкам зґвалтування дівчат

Склянки з напоями закриватимуть кришками, щоб у них неможливо було підсипати наркотики.

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У нічних клубах Ібіці та Каталонії склянки з напоями закриватимуть спеціальною кришкою, щоб у них неможливо було щось підсипати. Річ у тому, що в країні почастішали страшні випадки, коли дівчатам підмішують у коктейлі наркотичні речовини, після чого їх ґвалтують або грабують. Про це повідомляє іспанське видання Lavanguardia з посиланням на Генерального секретаря Каталонської федерації ресторанів та нічних клубів Fecasarm Хоакіма Боадаса.

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[ + – ] Фото: Stoptopps. Один із варіантів дизайну кришок, які планують використовувати в нічних клубах Іспанії

За інформацією журналістів, випадки сексуального насильства із застосуванням хімічних речовин стає все серйознішою проблемою в Іспанії. Нещодавно співробітник поліції Жерони повідомив, що практично кожних вихідних до них надходить інформація про такі інциденти. За даними довідкового центру лікарні Clínic, де минулого року проходили лікування 468 жертв сексуального насильства, 31% зґвалтованих жінок були під дією наркотиків.

З цієї причини міжнародна асоціація нічних клубів запропонувала закривати склянки з напоями кришками, щоб знизити ймовірність того, що хтось зможе спеціально підмішати наркотичні речовини в напій.

Близько двадцяти каталонських нічних клубів, зокрема майже всі найбільші заклади — дев'ять із них перебувають у Барселоні — запровадять цей захід до початку літнього сезону. Ініціативу планують поширити у всій Іспанії. Деякі нічні клуби вже користуються таким способом, який допоможе їхнім гостям почуватися безпекою.

Раніше Фокус розповідав про те, що 40-річна світська левиця Періс Гілтон зізналася, що в підлітковому віці пережила сексуальне насильство. Щоб впоратися з наслідками, зірка проходила курс лікування в спеціалізованому центрі для важких підлітків.

Також Фокус розповідав про те, що Кріштіану Роналду підозрювали у зґвалтуванні американської моделі Кетрін Майоргі. Вона стверджувала, що все сталося в готелі Palms 12 червня 2009 року. Футболіст категорично заперечував причетність до зґвалтування, а його адвокати всіма способами намагалися не допустити публікацію свідчень, пов'язаних із цією справою.