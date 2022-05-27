Радость на пороге. Три знака зодиака, которые будут счастливы в июне 2022

Несмотря на то, что вокруг война и новости давно не радуют украинцев, через несколько дней наступит лето. Поэтому астрологи спрашивают у планет и карт Таро, что ждет каждого знака зодиака.

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Астролог Анжела Перл спросила у карт Таро, какие знаки будут самыми счастливыми в первый месяц лета 2022 года.

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Скорпион

Для скорпионов в начале месяца не стоит принимать важные решения, ведь до 3 июня Меркурий еще находится в состоянии ретроградности и это может сказаться на неправильности принятого решения. Чтобы не пожалеть из-за своих слов и поступков, стоит подождать хотя бы до десятых чисел июня.

Одной из первых карт для Скорпионов выпала Колесница — это дорога и переезд. Также, возможно, Скорпионы будут покупать или продавать средства передвижения, что принесет либо значительную прибыль, либо желаемую машину. А это точно принесет им счастье.

В частности, одна из карт показывает движение вперед, а это может означать как физическое движение, так и определенную победу на своем фронте работы.

Также Скорпионов в первый месяц лета может ожидать новость о беременности.

Среди прочего выпала Тройка пентаклей – карта договоренностей. В любом случае, вы получите награду за определенные договоры или совместную работу.

Семерка жезлов – граница, защита своей территории. Скорпионы точно не будут одни в июне 2022, им кто-нибудь будет помогать. А может быть, это будут люди, живущие за границей.

Семерка пентаклей – ваши финансы значительно увеличатся. Однако следует подождать, а не надеяться, что счастье и деньги упадут на голову в один момент.

Скорпионы – очень эмоциональный знак зодиака. Однако в стрессовых ситуациях они проявляют себя как одни из самых устойчивых людей.

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Рак

Для Раков конец июня и июль станет периодом дней рождений, поэтому эти месяцы наиболее важны для знака зодиака.

Сразу на землю с рук упала карта Императрицы – карта Венеры, прибыли, красоты. Когда падает карта, она несет особое значение в прогнозе.

Следующей стала Семерка жезлов — несмотря на то, что придется отстаивать свои границы и территорию, вы будете сильнее и выше того, что вас будет окружать.

Пятерка мечей – в первый месяц лета придется конкурировать с кем-то, однако Раки точно станут победителями в своей борьбе.

Среди прочего выпала Карта Мира – завершение цикла. Это может быть завершение какого-либо проекта, переезд в другую страну или защита дипломной работы. Если у вас запланированы соревнования или договоренности, вы точно получите преимущество в этих противостояниях.

Карта Мага – вы сможете преодолеть все препятствия и найти свое счастье, несмотря ни на что.

Также Раки будут учиться и фокусироваться на чем-то, что доставит особое удовольствие. Ведь век живи – век учись.

В частности, именинники июля могут начать все с нуля. Однако для этого нужно обладать большой смелостью и уверенностью.

Одной из последних выпала карта Шестерка мечей – вы отправитесь в светлое будущее. Это может означать как физическое путешествие, так и изменения к лучшему в разных областях вашей жизни.

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Телец

В первый месяц лета 2022 у Тельцов будут исполняться желания. Ведь карта Девятка чаш – карта радости, наполненности и кульминации. Может быть, вы получите то, о чем давно мечтали.

Также в жизни Тельцов появится незнакомец водной стихии (Рак, Рыбы или Скорпион). Возможное свидание с этим человеком и дальнейшее общение.

Поскольку несколько карт выпали со знаком чаш, Тельцы могут в этот период что-нибудь праздновать или возвращаться домой, а это точно принесет незаурядное счастье.

Тройка пентаклей — групповая работа или проект, который принесет значительную прибыль. Однако эта работа будет легкой и в удовольствие — возможно, какой-нибудь дизайнерский проект. А это точно принесет креативным Тельцам счастье в первом летнем месяце 2022.

Карта смерти говорит о том, что у Тельцов будут очень значительные изменения в июне, то есть умрет что-то старое и начнется новый этап жизни. Также карта смерти может резко изменить планы.

Среди прочего выпала Четверка жезлов — очень счастливая карта, она может означать брак, переезд или хорошую прибыль. И все это может произойти очень быстро. Также четверки — это карты стабильности, так что вы, несмотря на все изменения, будете чувствовать себя уверенно.

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Напомним, кому точно повезет с деньгами в июне 2022.

Также Фокус писал о соединении Марса и Юпитера, которое несет прямую угрозу ситуации в Украине.