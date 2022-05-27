Радість на порозі. Три знаки зодіаку, які знайдуть щастя у червні 2022

Попри те, що навколо війна і новини давно не радують українців, за кілька днів настане літо. То ж астрологи запитують у планет та карт Таро, що ж чекає на кожен знак зодіаку.

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Астрологиня Анжела Перл запитала у карт Таро, які знаки будуть найщасливішими у перший місяць літа 2022.

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Скорпіон

Для скорпіонів на початку місяця не варто приймати важливих рішень, адже до 3 червня Меркурій ще перебуває у стані ретроградності і це може позначитися на неправильності рішення. Аби не шкодувати про свої слова та вчинки, варто почекати хоча би до десятих чисел червня.

Однією з перших карт для Скорпіонів випала Колісниця — а це дорога та переїзд. Також, можливо, Скорпіони будуть купувати чи продавати засоби пересування, що принесе або значні прибутки, або бажану машину. А це точно принесе щастя.

Зокрема одна з карт показує рух вперед, а це може означати як фізичний рух, так і певну перемогу на своєму фронті роботи.

Також на Скорпіонів у перший місяць літа може очікувати новина про вагітність.

Серед іншого випала Трійка пентаклів — карта домовленостей. У будь-якому разі ви отримаєте нагороду за певні договори чи спільну роботу.

Сімка жезлів — кордон, захист своєї території. Скорпіони точно не будуть одні у червні 2022, їм хтось допомагатиме. А можливо, це будуть люди, котрі живуть за кордоном.

Сімка пентаклів — ваші фінанси значно зростуть. Проте варто почекати, а не сподіватися, що щастя та гроші впадуть на голову в один момент.

Скорпіони — дуже емоційний знак зодіаку. Проте у стресових ситуаціях вони проявляють себе, як один з найстійкіших знаків.

[ + – ] Таропрогноз для Скорпіонів на червень 2022

Рак

Для Раків кінець червня та липень стане періодом днів народжень, тому ці місяці найважливіші для знаку зодіаку.

Одразу на землю з рук впала карта Імператриці — карта Венери, прибутку, краси. А коли падає карта, вона несе особливе значення у прогнозі.

Наступною стала Сімка жезлів — попри те, що доведеться відстоювати свої кордони та територію, ви будете сильними та вищими за те, що вам оточуватиме.

П'ятірка мечів — у перший місяць літа доведеться конкурувати з кимось, проте Раки точно стануть переможцями у своїй боротьбі.

Серед іншого випала Карта Миру — завершення циклу. Це може бути завершення якогось проєкту, переїзд до іншої країни чи захист дипломної роботи. Якщо у вас заплановані змагання чи домовленості — ви точно отримаєте перевагу у цих протистояннях.

Карта Мага — ви зможете подолати всі перепони та знайти своє щастя, не зважаючи ні на що.

Також Раки будуть навчатися та фокусувати на чомусь, що принесе особливе задоволення. Адже вік живи — вік учись.

Зокрема іменинники липня можуть почати все з нуля. Проте для цього треба мати неабияку сміливість та впевненість.

Однією з останніх випала карта Шістка мечів — ви відправитеся у світле майбутнє. Це може означати як фізичну подорож, так і зміни на краще в різних галузях вашого життя.

[ + – ] Таропрогноз для Раків на червень 2022

Телець

У перший місяць літа 2022 в Тельців здійснюватимуться бажання. Адже карта Дев'ятка чаш — карта радості, наповненості та кульмінації. Можливо, ви отримаєте те, про що давно мріяли.

Також у житті Тельців з'явиться таємний незнайомець водної стихії (Рак, Риба чи Скорпіон). Можливе побачення з цією людиною та подальше спілкування.

Оскільки кілька карт випали зі знаком чаш, Тельці можуть у цей період щось святкувати або повертатися додому, а це точно принесе неабияке щастя.

Трійка пентаклів — групова робота чи проєкт, що принесе значний прибуток. Проте ця робота буде легкою та в задоволення — можливо, якийсь дизайнерський проєкт. А це точно принесе креативним Тельцям щастя у першому літньому місяці 2022.

Карта смерті говорить про те, що у Тельців будуть дуже значні зміни у червні, тобто помре шось старе і почнеться новий етап життя. Також карта смерті може різко змінити плани.

Серед іншого випала Четвірка жезлів — дуже щаслива карта, вона може означати шлюб, переїзд чи хороший прибуток. І це все може відбутися дуже швидко. Також четвірки — це карти стабільності, то ж ви, попри всі зміни, почуватимете себе впевнено.

[ + – ] Таропрогноз для Тельців на червень 2022

Нагадаємо, кому точно пощастить з грошима у червні 2022.

Також Фокус писав про поєднання Марса і Юпітера, яке несе пряму загрозу для ситуації в Україні.