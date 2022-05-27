Без краш-диет и голодания. Как похудеть за 10 дней без мучений

Нормальность против худобы. Два смежных термина с огромной разницей между ними. Тем не менее, порассуждав в кругу друзей на эту тему, вы быстро обнаружите, что эти два понятия взаимозаменяемы, когда речь идет о решениях по снижению веса.

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К сожалению, потеря веса до сих пор часто неверно истолковывается как попытка влезть в платье фасона или размера, а не как сбросить нездоровые килограммы и стать лучшей версией себя. Об этом пишет Vogue.

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Не существует идеальных детокс-программ для похудения

"Планы по детоксикации, такие как диета, состоящая только из сока или очищение супом, — это экстремальные или краш-диеты, в которых не хватает как макро-, так и микроэлементов", — предупреждает Мунмун Ганеривал, диетолог и фитнес-эксперт из Мумбаи. "Сидя на детокс-диете, вы можете на короткое время выглядеть худой, но в тот момент, когда вы отказываетесь от нее, вес возвращается, часто больше, чем вам удалось сбросить".

Откажитесь от краш-диет

Специалист считает такой вид детоксикации и избавления от лишнего веса слабо эффективной. "Экстремальная диета может заставить вас похудеть на весах, но большая часть веса снизилась из-за потери мышечной массы, а не жировой массы. С этой целью убедитесь, что вы не исключаете ни одну группу продуктов. Употребление здоровой пищи и не лишать себя какой-либо группы продуктов, таких как углеводы, белки или жиры, имеет решающее значение для того, чтобы ваша диета была не только разумной, но и устойчивой", — советует она.

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Йога

"Вопреки распространенному мнению, йога — это не просто "растяжка", предназначенная для повышения гибкости. Обучение йоге в традиционных школах, таких как Шивананда и Айенгар, помогает увеличить вашу силу как ума, так и тела. Инверсии (стойка на голове, стойка на плечах и т. д.) заставляют ваше тело работать против гравитации и, следовательно, помогают обратить вспять физиологический процесс катаболизма или старения", — говорит Ганеривал.

Силовые тренировки

"Силовые тренировки — это самое эффективное упражнение, если вы хотите получить подтянутое и ровное тело. Включите силовые тренировки в свой режим тренировок по крайней мере два раза в неделю, используя свое любимое оружие, будь то гантели или гири, или даже планку, чтобы задействовать мышцы кора", — говорит она.

Постоянство — ключ к похудению

Работа над сбросом лишних килограммов может показаться сложной, особенно когда они так же быстро возвращаются. Ключом к тому, чтобы избежать этой черной дыры, является постоянство в вашем фитнес-режиме и диете. Ганеривал говорит: "Фитнес — это совокупный эффект правильного питания и упражнений каждый божий день". А потом просыпаться на следующий день и делать все заново, пока наконец не достигнешь результатов. Не убивайте себя тренировками трижды в день, а затем полностью прекращайте их, как только вы достигнете своей цели.

Питание после тренировки

"Неважно, насколько усердно вы тренируетесь, важно то, насколько хорошо вы "заправляете" свое тело после тренировки. Чтобы получить скульптурное, подтянутое тело, которое будет устойчивым в долгосрочной перспективе, важно, что вы едите после интенсивной тренировки", — добавляет она. Морить себя голодом после тренировки в надежде похудеть не принесет вам никакой пользы.

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Муки голода

Увлажняйтесь, как никто не смотрит. Мало того, что восемь стаканов воды дадут вам сияние Дипики Падуконе, они также могут контролировать несвоевременную тягу. Соня Наранг, эксперт по здоровому образу жизни в Oriflame, рекомендует: "Обязательно пейте воду в течение дня, чтобы избежать обезвоживания. Недостаточное употребление жидкости может вызвать приступы голода как интерпретацию жажды".

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Ешьте в меру

Жизнь коротка, поэтому не отказывайте себе в сладком. "Прием пищи не должен заключаться в ограничении определенных продуктов — найдите способ наслаждаться всем в меру. Пообещайте себе этот кусок пирога и сдержите свое слово. Во время еды оставьте интервал в 20 минут между порциями — приблизительное время, которое, вероятно, потребуется, чтобы почувствовать себя сытым, — прежде чем снова наполнить тарелку", — говорит Наранг. Лучше, чем вообще пропустить это, не так ли?

Чего избегать, чтобы похудеть

"Избегайте продуктов с высокой степенью переработки, которые содержат искусственные подсластители или красители, скрытые сахара и чрезмерное количество жира, которые лишат вас всей хорошей работы, которую вы проделали в тренажерном зале. Кроме того, следите за своим ежедневным потреблением алкоголя, так как он просто наполняет вас жидкими калориями. Вместо этого, по возможности, придерживайтесь здоровых безалкогольных коктейлей", — рекомендует она.

Сон для похудения

Да, вы слышали это всю свою жизнь, но качество вашего ночного сна также имеет значение. Наранг лично рекомендует: "Убедитесь, что вы спите непрерывно от семи до девяти часов в день. Недостаток сна может повысить уровень аппетита на следующий день". Ганеривал соглашается и добавляет: "Именно во время сна наш организм вырабатывает гормон роста человека, который увеличивает мышечную массу, плотность костей и ускоряет потерю жира".