Без краш-дієт і голодування. Як схуднути за 10 днів без мук

Нормальність проти худорлявості. Два суміжні терміни з величезною різницею між ними. Тим не менш, поміркувавши в колі друзів на цю тему, ви швидко виявите, що ці два поняття взаємозамінні, коли йдеться про рішення щодо зниження ваги.

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На жаль, втрата ваги досі часто неправильно тлумачиться як спроба влізти в сукню фасону чи розміру, а не як скинути нездорові кілограми та стати найкращою версією себе. Про це пише Vogue.

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Немає ідеальних детокс-програм для схуднення

"Плани з детоксикації, такі як дієта, що складається тільки з соку або очищення супом, — це екстремальні або краш-дієти, у яких не вистачає як макро-, так і мікроелементів, — попереджає Мунмун Ганерівал, дієтологиня та фітнес-експертка з Мумбаї. — Сидячи на детокс-дієті, ви можете на короткий час мати худий вигляд, але в той момент, коли ви відмовляєтеся від неї, вага повертається, часто більша, ніж вам вдалося скинути".

Відмовтеся від краш-дієт

Фахівчиня вважає такий вид детоксикації та позбавлення зайвої ваги слабо ефективним. "Екстремальна дієта може змусити вас схуднути на терезах, але більша частина ваги знизилася через втрату м'язової маси, а не жирової маси. Із цією метою переконайтеся, що ви не виключаєте жодну групу продуктів. Вживайте здорову їжу та не позбавляйте себе якої-небудь групи продуктів, таких як вуглеводи, білки або жири, — це має вирішальне значення для того, щоб ваша дієта була не тільки розумною, а й стійкою", — радить вона.

Фото: диета

Йога

"Усупереч поширеній думці, йога — це не просто "розтяжка", призначена для підвищення гнучкості. Навчання йоги в традиційних школах, таких як Шивананда та Аєнгар, допомагає збільшити вашу силу як розуму, так і тіла. Інверсії (стійка на голові, стійка на плечах і т. д.) змушують ваше тіло працювати проти гравітації і, отже, допомагають повернути назад фізіологічний процес катаболізму чи старіння", — каже Ганерівал.

Силові тренування

"Силові тренування — це найефективніша вправа, якщо ви хочете отримати підтягнуте та рівне тіло. Включіть силові тренування у свій режим принаймні два рази на тиждень, використовуючи своє улюблене спрорядження, будь-то гантелі, або гирі, або навіть планка, щоб задіяти м'язи кору", — каже вона.

Постійність — ключ до схуднення

Робота над скиданням зайвих кілограмів може бути складною, особливо коли вони так само швидко повертаються. Ключем до того, щоб уникнути цієї чорної діри, є сталість у вашому фітнес-режимі та дієті. Ганерівал каже: "Фітнес — це сукупний ефект правильного харчування та вправ кожен божий день". А потім прокидатися наступного дня та робити все заново, поки нарешті не досягнеш результатів. Не вбивайте себе тренуваннями тричі на день, а потім повністю припиняйте їх, як тільки ви досягнете своєї мети".

Харчування після тренування

"Не має значення, наскільки старанно ви тренуєтеся, важливо те, наскільки добре ви "заправляєте" своє тіло після тренування. Щоб отримати скульптурне, підтягнуте тіло, яке буде стійким у довгостроковій перспективі, важливо, що ви їсте після інтенсивного тренування", — додає вона. Морити себе голодом після тренування, сподіваючись схуднути, не принесе вам жодної користі.

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Муки голоду

Зволожуйтеся, як ніхто не дивиться. Крім того, що вісім склянок води дадуть вам сяйво Діпіки Падуконе, вони також можуть контролювати невчасну тягу. Соня Наранг, експертка зі здорового способу життя в Oriflame, рекомендує: "Обов'язково пийте воду протягом дня, щоб уникнути зневоднення. Недостатнє вживання рідини може спричинити напади голоду як інтерпретацію спраги".

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Їжте в міру

Життя коротке, тому не відмовляйте собі в солодкому. "Прийом їжі не повинен полягати в обмеженні певних продуктів — знайдіть спосіб насолоджуватися всім у міру. Пообіцяйте собі цей шматок пирога та дотримайтеся свого слова. Під час їжі залиште інтервал у 20 хвилин між порціями — приблизний час, який, імовірно, знадобиться, щоб відчути ситість, — перш ніж знову наповнити тарілку", — говорить Наранг. Краще, ніж взагалі пропустити це, чи не так?

Чого уникати, щоб схуднути

"Уникайте продуктів із високим ступенем переробки, які містять штучні підсолоджувачі або барвники, приховані цукри та надмірну кількість жиру, які позбавлять вас усієї гарної роботи, яку ви проробили в тренажерному залі. Крім того, стежте за своїм щоденним споживанням алкоголю, тому що він просто наповнює вас рідкими калоріями. Натомість за можливості дотримуйтесь здорових безалкогольних коктейлів", — рекомендує вона.

Сон для схуднення

Так, ви чули це все своє життя, але якість вашого нічного сну також має значення. Наранг особисто рекомендує: "Переконайтеся, що ви спите безперервно від семи до дев'яти години на день. Нестача сну може підвищити рівень апетиту наступного дня". Ганерівал погоджується та додає: "Саме під час сну наш організм виробляє гормон росту людини, який збільшує м'язову масу, щільність кісток і прискорює втрату жиру".