Ким Кардашьян показала склад, где хранит 30 тысяч своих нарядов

Свою коллекцию Ким называет "воспоминаниями"

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Известная модель и звезда телешоу Ким Кардашьян вернулась на экраны в новом сезоне шоу про свою семью и показала зрителям самое важное место в своем доме – склад, где хранятся ее многочисленные наряды. Об этом пишет People.

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Всего модель насчитала 30 тысяч единиц одежды и обуви. "Каждый раз, когда я смотрю на что-то из этого всего, на меня накатывают воспоминания", — призналась Кардашьян.

[ + – ] Ким Кардашьян и 30 000 ее нарядов Фото: Скриншот

41-летняя Ким рассказала, что коллекция собралась за 15 лет ее популярности.

"Я нахожусь в этом действительно увлекательном путешествии, пытаясь понять, какой будет моя новая эра моды. Честно говоря, я просто надеюсь найти немного вдохновения сегодня, потому что у меня так много вещей, я будто побывала в разных модных эпохах. Мне нравится видеть все это на полках", — рассказала Ким и призналась, что ее бывший муж Канье Уэст очень повлиял на ее стиль. Сейчас Ким предпочитает простые и однотонные наряды, а также любит винтажные платья, которые переделывает под свою фигуру.

"Когда дело доходит до моего стиля, у меня всегда был Канье, он был тем, кто научил меня многому в моде. Он направлял меня и будто заставил обрести стиль самостоятельно", — отметила Ким. Но признала, что за восемь лет отношений с Канье начала слишком от него зависеть.

[ + – ] Ким Кардашьян в своей гардеробной Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян в своей гардеробной Фото: Instagram kimkardashian

"Я забыла, что у меня тоже есть мнение. И я забыла, что тоже могу принимать решения", — добавила Ким. Так что теперь она снова обретает себя в новых отношениях с Питом Дэвидсоном.

Подруга Ким, публицист Трейси Ромулус, рассказала, что Ким помешана на моде и помнит все свои выходы и наряды.

"Безумие Ким в том, что вы можете указать на платье, а она расскажет вам, когда она его надевала, какого цвета ее тени для век, была ли у нее тогда челка, или высокий хвост. У нее к каждому наряду полагается история", — рассказала Трейси.

Но, не смотря на свою богатую коллекцию нарядов, которая постоянно пополняется, Ким Кардашьян призналась, что чаще всего она предпочитает просто спортивные костюмы.

[ + – ] Ким Кардашьян в своей гардеробной Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян в своей гардеробной Фото: Instagram kimkardashian

Напомним, на Met Gala в этом году Ким Кардашьян появилась в культовом платье Мэрилин Монро. А потом продемонстрировала еще один наряд кинодивы, который она надевала в 1962 году.

Но, не смотря на ее восхищение Монро, создатель культового платья, Боб Маки, раскритиковал решение Ким надеть ее наряд. Он считает, что платье создавалось специально для Мэрилин, и только она имела право его носить.