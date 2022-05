"Большая ошибка", – автор легендарного платья Мэрилин Монро о появлении в нем Кардашьян

По словам модельера, платье создавалось для одного-единственного человека, и никто другой не имел права надевать его.

Легендарный американский дизайнер Боб Маки, который нарисовал эскиз платья Мэрилин Монро, в котором она спела для Джона Кеннеди Happy Birthday Mr President 19 мая 1962 года, раскритиковал разрешение позволить Ким Кардашьян надеть его на Met Gala, сообщает Entertainment Weekly.

82-летний модельер назвал это "большой ошибкой".

"Я думаю, что это большая ошибка. Мэрилин была богиней. Сумасшедшая богиня, но богиня. Она была просто сказочной. Никто так не фотографирует. И это было сделано для нее. Оно (платье) было разработано для нее. Никто больше не должен появляться в этом платье", – подчеркнул он.

Историческое блестящее платье телесного цвета Кардашьян одолжили представители сети музеев Ripley's Believe It or Not!, где 60-летний наряд хранился в помещении с регулируемой температурой с тех пор, как он был куплен за рекордную сумму в $5 млн в 2016 году.

Бобу Маки было всего 23 года, когда он набросал оригинальный дизайн платья, работая ассистентом легенды моды Жана Луи, создавшего наряд специально для Монро.

Настаивая на том, что Монро была единственным человеком, который когда-либо должен был носить это платье, Маки также выразил обеспокоенность по поводу ущерба, который мог быть нанесен легендарному наряду во время Met Gala. Таким образом он пополнил длинный список историков моды и экспертов по костюмам, которые осудили решение разрешить вынести деликатный предмет из тщательно охраняемого хранилища.

Одним из таких критиков была писательница Мишель Морган, написавшая несколько книг о жизни Монро.

"Я очень разочарована, увидев, что это культовое платье 60-летней давности носят на публике. Оно чрезвычайно хрупкое и ранее хранилось в условиях с регулируемой температурой, но теперь оно здесь, на другом человеке, на красной ковровой дорожке, где с ним могло случиться что угодно", – заявила она.

[ + – ] Мэрилин Монро поздравляет Джона Кеннеди с днем рождения, 1962 год Фото: Getty Images

Возвращаясь к Маки, добавим, что ранее модельер, проделавший путь от ассистента до узнаваемого во всем мире мастера, уже отзывался нелестно о семействе Кардашьян. Например, он обвинил их в "копировании" дизайнов, которые он создавал для певицы Шер на протяжении многих лет:

"Знаете, они заработали много денег, так что, думаю, есть что сказать по этому поводу. Некоторые из них действительно скопировали одежду Шер, строчка за строчкой, мотив а мотивом, что интересно. Я создавал эти платья так много лет назад, что не беспокоюсь о том, что их скопируют или что-то в этом роде. На самом деле это своего рода комплимент".

[ + – ] Боб Маки Фото: Getty Images

Напомним, 41-летняя Ким Карашьян появилась на Met Gala в платье культовой голливудской актрисы. Позже выяснилось, что на красную дорожку она пришла в копии наряда, а в оригинальном ей позволили только сфотографироваться.

Чтобы втиснуться в размер, она похудела на семь килограммов за три недели, чем вызвала недовольство экспертов по правильному питанию.