"Велика помилка", – автор легендарної сукні Мерилін Монро про появу в ньому Кардаш'ян

За словами модельєра, сукню створювали для однієї-єдиної людини, і ніхто інший не мав права одягати її.

Легендарний американський дизайнер Боб Макі, який намалював ескіз сукні Мерилін Монро, в якому вона заспівала для Джона Кеннеді Happy Birthday Mr President 19 травня 1962 року, розкритикував дозвіл Кім Кардаш'ян вдягнути його на Met Gala, повідомляє Entertainment Weekly.

82-річний модельєр назвав це "великою помилкою".

"Я думаю, що це велика помилка. Мерилін була богинею. Божевільна, але богиня. Вона була просто казковою. Ніхто так не фотографує. І це зроблено для неї. Вона (сукня) розроблена для неї. Ніхто більше не повинен з'являтися в цій сукні", — наголосив він.

Історичну блискучу сукню тілесного кольору Кардаш'ян позичили представники мережі музеїв Ripley's Believe It or Not!, де 60-річне вбрання зберігали в приміщенні з регульованою температурою відтоді, як його купили за рекордну суму $5 млн у 2016 році.

Бобу Макі було всього 23 роки, коли він накидав оригінальний дизайн сукні, працюючи помічником легенди моди Жана Луї, який створив вбрання спеціально для Монро.

Наполягаючи на тому, що Монро була єдиною людиною, яка будь-коли мала носити цю сукню, Макі також висловив занепокоєння з приводу збитків, які могли завдати легендарному вбранню під час Met Gala. Так він поповнив довгий список істориків моди та експертів з костюмів, які засудили рішення дозволити винести делікатний предмет зі сховища, що ретельно охороняється.

Одним із таких критиків була письменниця Мішель Морган, яка написала кілька книг про життя Монро.

"Я дуже розчарована, побачивши, що цю культову сукню 60-річної давності носять на публіці. Вона надзвичайно тендітна і її раніше зберігали в умовах з регульованою температурою, але тепер воно тут, на іншій людині, на червоній доріжці, де з нею могло статися що завгодно", — заявила вона.

[ + – ] Мерилін Монро вітає Джона Кеннеді з днем народження, 1962 рік Фото: Getty Images

Повертаючись до Макі, додамо, що раніше модельєр, який пройшов шлях від асистента до майстра відомого у всьому світі, вже відгукувався невтішно про сімейство Кардаш'ян. Наприклад, він звинуватив їх у "копіюванні" дизайнів, які він створював для співачки Шер протягом багатьох років:

"Знаєте, вони заробили багато грошей, так що, думаю, є що сказати з цього приводу. Деякі з них дійсно скопіювали одяг Шер, шов за швом, мотив за мотивом, що цікаво. Я створював ці сукні так багато років тому, що не турбуюся про те, що їх скопіюють або щось таке. Насправді це своєрідний комплімент".

[ + – ] Боб Макі Фото: Getty Images

Нагадаємо, 41-річна Кім Караш'ян з'явилася на Met Gala в сукні культової голлівудської акторки. Пізніше з'ясувалося, що на червону доріжку вона прийшла в копії вбрання, а в оригінальному їй дозволили сфотографуватися.

Щоб втиснутись у розмір, вона схудла на сім кілограмів за три тижні, чим викликала невдоволення експертів із правильного харчування.