Кім Кардаш'ян показала склад, де зберігає 30 тисяч своїх нарядів
Свою колекцію Кім називає "спогадами".
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Відома модель і зірка телешоу Кім Кардаш'ян повернулася на екрани в новому сезоні шоу про свою сім'ю та показала глядачам найважливіше місце у своєму будинку — склад, де зберігаються її численні вбрання. Про це пише People.
Загалом модель нарахувала 30 тисяч одиниць одягу та взуття. "Щоразу, коли я дивлюся на щось із цього всього, на мене нахлинають спогади", — зізналася Кардаш'ян.
41-річна Кім розповіла, що колекція зібралася за 15 років її популярності.
"Я перебуваю в цій справді захопливій подорожі, намагаючись зрозуміти, якою буде моя нова ера моди. Чесно кажучи, я просто сподіваюся знайти трохи натхнення сьогодні, тому що у мене так багато речей, я ніби побувала в різних модних епохах. Мені подобається бачити все це на полицях", — розповіла Кім і зізналася, що її колишній чоловік Каньє Вест дуже вплинув на її стиль. Зараз Кім віддає перевагу простим і однотонним вбранням, а також любить вінтажні сукні, які переробляє під свою фігуру.
"Коли справа доходить до мого стилю, у мене завжди був Каньє, він був тим, хто навчив мене багато чого в моді. Він спрямовував мене та ніби змусив набути стилю самостійно", — зазначила Кім. Але визнала, що за вісім років стосунків із Каньє почала надто від нього залежати.
"Я забула, що в мене також є думка. І я забула, що теж можу ухвалювати рішення", — додала Кім. Тож тепер вона знову знаходить себе у нових стосунках із Пітом Девідсоном.
Подруга Кім, публіцистка Трейсі Ромулус, розповіла, що Кім схиблена на моді та пам'ятає всі свої виходи та вбрання.
"Божевілля Кім у тому, що ви можете вказати на сукню, а вона розповість вам, коли вона її одягала, якого кольору її тіні для повік, був у неї тоді чубчик чи високий хвіст. У неї до кожного наряду є історія", — розповіла Трейсі.
Але, не дивлячись на свою багату колекцію нарядів, яка постійно поповнюється, Кім Кардаш'ян зізналася, що найчастіше вона віддає перевагу просто спортивним костюмам.
Нагадаємо, на Met Gala цього року Кім Кардаш'ян з'явилася в культовій сукні Мерилін Монро. А потім продемонструвала ще одне вбрання кінодіви, яке вона одягала в 1962 році.
Але, незважаючи на її захоплення Монро, творець культової сукні, Боб Макі, розкритикував рішення Кім надіти її вбрання. Він вважає, що сукня створювалася спеціально для Мерилін, і тільки вона мала право носити.