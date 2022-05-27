Кім Кардаш'ян показала склад, де зберігає 30 тисяч своїх нарядів

Свою колекцію Кім називає "спогадами".

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Відома модель і зірка телешоу Кім Кардаш'ян повернулася на екрани в новому сезоні шоу про свою сім'ю та показала глядачам найважливіше місце у своєму будинку — склад, де зберігаються її численні вбрання. Про це пише People.

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Загалом модель нарахувала 30 тисяч одиниць одягу та взуття. "Щоразу, коли я дивлюся на щось із цього всього, на мене нахлинають спогади", — зізналася Кардаш'ян.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і 30 000 її нарядів Фото: Скриншот

41-річна Кім розповіла, що колекція зібралася за 15 років її популярності.

"Я перебуваю в цій справді захопливій подорожі, намагаючись зрозуміти, якою буде моя нова ера моди. Чесно кажучи, я просто сподіваюся знайти трохи натхнення сьогодні, тому що у мене так багато речей, я ніби побувала в різних модних епохах. Мені подобається бачити все це на полицях", — розповіла Кім і зізналася, що її колишній чоловік Каньє Вест дуже вплинув на її стиль. Зараз Кім віддає перевагу простим і однотонним вбранням, а також любить вінтажні сукні, які переробляє під свою фігуру.

"Коли справа доходить до мого стилю, у мене завжди був Каньє, він був тим, хто навчив мене багато чого в моді. Він спрямовував мене та ніби змусив набути стилю самостійно", — зазначила Кім. Але визнала, що за вісім років стосунків із Каньє почала надто від нього залежати.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у своєму гарберобі Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян у своєму гарберобі Фото: Instagram kimkardashian

"Я забула, що в мене також є думка. І я забула, що теж можу ухвалювати рішення", — додала Кім. Тож тепер вона знову знаходить себе у нових стосунках із Пітом Девідсоном.

Подруга Кім, публіцистка Трейсі Ромулус, розповіла, що Кім схиблена на моді та пам'ятає всі свої виходи та вбрання.

"Божевілля Кім у тому, що ви можете вказати на сукню, а вона розповість вам, коли вона її одягала, якого кольору її тіні для повік, був у неї тоді чубчик чи високий хвіст. У неї до кожного наряду є історія", — розповіла Трейсі.

Але, не дивлячись на свою багату колекцію нарядів, яка постійно поповнюється, Кім Кардаш'ян зізналася, що найчастіше вона віддає перевагу просто спортивним костюмам.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у своєму гарберобі Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян у своєму гарберобі Фото: Instagram kimkardashian

Нагадаємо, на Met Gala цього року Кім Кардаш'ян з'явилася в культовій сукні Мерилін Монро. А потім продемонструвала ще одне вбрання кінодіви, яке вона одягала в 1962 році.

Але, незважаючи на її захоплення Монро, творець культової сукні, Боб Макі, розкритикував рішення Кім надіти її вбрання. Він вважає, що сукня створювалася спеціально для Мерилін, і тільки вона мала право носити.