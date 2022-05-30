Княгиня Шарлен порадовала поклонников редким фото своих детей

Королевская чета посетила ежегодную автогонку "Формулы-1" в Монако.

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44-летняя княгиня Монако Шарлен поделилась с подписчиками в Instagram фотографией своих близнецов, которые вместе с родителями пришли поддержать гонщиков местного Гран-при — ежегодной автогонки "Формулы-1" в Монако, которая проводится в конце мая — начале июня.

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Мама двоих детей опубликовала снимки семилетней принцессы Габриэллы в красивом платье с цветочным принтом и принца Жака, одетого в элегантную рубашку и темные брюки. Дочка княгини держала в руках бинокль, с нетерпением ожидая старта гонок, а ее брат надевал наушники.

"Мы сосредоточены на победе! За отличный Гран-при", — подписала княгиня Шарлен фото.

Фанатам королевской четы Монако понравилось увидеть редкие снимки детей. Один из поклонников написал, что у принцессы Шарлен великолепные близнецы и пожелал их семье удачи.

Другой комментатор любезно порадовался тому, что княгиня Монако стала чаще появляться на публике.

"Хорошо, что вы вернулись", — написал поклонник Шарлен.

Известно, что принц Альбер и его супруга, княгиня Шарлен, большие поклонники Гран-при. На гонках они болеют за известного гонщика Шарля Леклера.

Напомним, княгиня Монако вернулась в Европу в конце прошлого года после продолжительного отсутствия — большую часть 2021 года она провела в Южной Африке, где перенесла две операции после тяжелой инфекции. Шарлен не сразу вернулась к общественной жизни, пропуская официальные мероприятия, так как ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Супруга принца Альбера какое-то время лечилась в клинике в Швейцарии.

Пока княгиня Монако восстанавливалась после тяжелой болезни, в Европе поползли слухи о том, что в их отношениях с Альбером не все гладко, и супруги думают о разводе. Говорили, что принц якобы платит жене, чтобы она сохраняла видимость счастливого брака.

Фокус ранее писал, что принцесса Монако посетила Неделю моды в Монте-Карло, куда взяла свою дочь, принцессу Габриэллу. Княгиня рассказала журналистам, что чувствует себя лучше, хотя ее здоровье все еще неустойчиво, а путь к выздоровлению был трудным и болезненным.