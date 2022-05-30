Княгиня Шарлен порадувала шанувальників рідкісним фото своїх дітей

Королівське подружжя відвідало щорічні автоперегони "Формули-1" у Монако.

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44-річна княгиня Монако Шарлен поділилася з підписниками в Instagram фотографією своїх близнюків, які разом із батьками прийшли підтримати гонщиків місцевого Гран-прі — щорічних автоперегонів "Формули-1" у Монако, яку проводять наприкінці травня – на початку червня.

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Мама двох дітей опублікувала знімки семирічної принцеси Габріелли в гарній сукні з квітковим принтом і принца Жака, одягненого в елегантну сорочку та темні штани. Дочка княгині тримала в руках бінокль, із нетерпінням чекаючи на старт гонок, а її брат одягав навушники.

"Ми зосереджені на перемозі! За чудове Гран-прі", — підписала княгиня Шарлен фото.

Фанатам королівського подружжя Монако сподобалося побачити рідкісні фотографії дітей. Один із шанувальників написав, що в принцеси Шарлен чудові близнюки та побажав їхній родині удачі.

Інший коментатор люб'язно порадів тому, що княгиня Монако почала з'являтися на публіці.

"Добре, що ви повернулися", — написав шанувальник Шарлен.

Відомо, що принц Альбер і його дружина, княгиня Шарлен, великі шанувальники Гран-прі. На перегонах вони вболівають за відомого гонщика Шарля Леклера.

Нагадаємо, княгиня Монако повернулася в Європу наприкінці минулого року після тривалої відсутності — більшу частину 2021 року вона провела в Південній Африці, де перенесла дві операції після тяжкої інфекції. Шарлен не відразу повернулася до суспільного життя, пропускаючи офіційні заходи, тому що їй потрібен був час, щоб прийти до тями. Дружина принца Альбера якийсь час лікувалася в клініці Швейцарії.

Поки княгиня Монако відновлювалася після важкої хвороби, у Європі поповзли чутки про те, що в їхніх стосунках із Альбером не все гладко, і подружжя думає про розлучення. Говорили, що принц нібито платить дружині, щоб вона зберігала видимість щасливого шлюбу.

Фокус раніше писав, що принцеса Монако відвідала Тиждень моди в Монте-Карло, куди взяла свою дочку, принцесу Габріеллу. Княгиня розповіла журналістам, що почувається краще, хоча її здоров'я все ще нестійке, а шлях до одужання був важким і болючим.