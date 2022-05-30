Вкусный молодой картофель в духовке: рецепт от Евгения Клопотенко

Блюдо готовится быстро, не требует особых затрат продуктов и получается очень вкусным.

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Конец весны – начало лета – лучшее время для экспериментов с молодым картофелем. Чаще всего его готовят, сварив целыми клубнями и сдобрив маслом и зеленью. Однако известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает разнообразить варианты приготовления этого продукта и предлагает попробовать молодой картофель, запеченный в духовке.

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Для приготовления понадобится:

Небольшой молодой картофель – 600 гр;

Подсолнечное масло – 3 ст. л;

Сливочное масло – 100-150 гр;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Перед тем, как приступить к приготовлению картофеля, необходимо хорошо его помыть, чистить кожуру не нужно. Затем клубни нужно хорошо просушить. Чем меньше картофель, тем вкуснее он получится. Если же картофель среднего или большого размера, лучше разрезать его на 4-6 частей.

Включить духовку на 180 градусов.

Разогреть сковороду, налив туда подсолнечное масло и обжарить картошку до момента, пока не появится легкая румяная корочка. Сковородку лучше брать такую, чтобы можно было ее потом поставить в духовку.

Картофель посолить по вкусу и слегка перемешать, сверху на картофель в сковородку выложить 100-150 граммов подсолнечного масла. Если нет сковородки для духовки, то переложить обжаренный картофель в форму для запекания и уже туда добавить масло.

Поставить сковородку (или форму) с молодым картофелем в разогретую духовку и запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов. В зависимости от размера картофеля время его приготовления может варьироваться: чем больше клубни, тем больше нужно подержать их в духовке.

Ранее Клопотенко делился рецептом молодого картофеля с корицей, которая готовится просто и быстро, а ее вкус получается необычный.