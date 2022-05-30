Смачна молода картопля в духовці: рецепт від Євгена Клопотенка

Страва готується швидко, не потребує особливих витрат продуктів і виходить дуже смачною.

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Кінець весни – початок літа — найкращий час для експериментів із молодою картоплею. Найчастіше її готують, зваривши цілими бульбами й присмачивши олією та зеленню. Проте відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує врізноманітнити варіанти приготування цього продукту та пропонує спробувати молоду картоплю, запечену в духовці.

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Для приготування знадобиться:

Невелика молода картопля — 600 г;

Соняшникова олія — 3 ст. л;

Вершкове масло — 100-150 г;

Сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Перед тим, як приступити до приготування картоплі, необхідно добре помити, чистити шкірку не потрібно. Потім бульби потрібно добре просушити. Чим менша картопля, тим смачнішою вона вийде. Якщо картопля середнього або великого розміру, краще розрізати її на 4-6 частин.

Увімкнути духовку на 180 градусів.

Розігріти сковороду, наливши туди соняшникову олію, й обсмажити картоплю до того моменту, поки не з'явиться легка рум'яна скоринка. Сковорідку краще брати таку, щоб її можна було потім поставити в духовку.

Картоплю посолити до свого смаку і злегка перемішати, зверху на картоплю в сковорідку викласти 100-150 г соняшникової олії. Якщо немає сковорідки для духовки, перекласти обсмажену картоплю у форму для запікання і вже туди додати олію.

Поставити сковорідку (або форму) з молодою картоплею в розігріту духовку та запікати 15-20 хвилин за температури 180 градусів. Залежно від розміру картоплі час її приготування може змінюватись: чим більші бульби, тим більше потрібно потримати їх у духовці.

Раніше Клопотенко ділився рецептом молодої картоплі з корицею, яка готується просто та швидко, а її смак виходить незвичайний.